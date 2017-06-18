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'Merdiven altı' şekercilerine dikkat!

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayram şekeri satıcıları tüketicileri 'merdiven altı' şekercilere karşı uyardı. 40 yıllık şekerci Hamdi Çarşıbaşı, 'merdiven altı şekerlerin' insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Ucuz etin yahnisi yenmez" dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 00:38
'Merdiven altı' şekercilerine dikkat!

Ramazan ayının son gün günlerinde Kayseri'de bayram şekerleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Ramazan ayında da ülke genelinde 'merdiven altı' üretim yapan bazı işletmelerin insan sağlığını tehdit eder nitelikte şeker ürettiğine dikkat çeken Hamdi Çarşıbaşı, "Halktan ricamız merdiven altı işletmelere ilgi göstermemeleridir. Kurumsal işletmeleri tercih etmek, muhatap bulma anlamına gelmelidir. Şekerin ambalajı çok önemlidir. Mat olan şekli bozuk şekerler eski şekerlerdir. Mümkün olduğu sürece şekerin tatlarına bakmalıdır" dedi.

Tüketicilerin kalite ve fiyatı düşük şekerleri 'çocuk şekeri' olarak aldıklarını belirten Çarşıbaşı, şöyle revam etti:

"Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Bayram, çocuklar için birçok şeyi ifade ediyor. Bu nedenle senede iki kez olan bayramda çocuklara kaliteli şekerler tutarak onları sevindirelim. Kalitesi şekerler, insan sağlığı için çok ciddi bir sorundur. Çikolatalı şekerlerin muhafazasını da kesinlik buzdolabında yapmamak gerekir. Serin ortamlarda bekletmek şekerin bozulmamasını sağlar." 

Şeker fiyatlarının geçen yılki fiyatlara göre biraz daha yüksek olduğunu belirten Hamdi Çarşıbaşı, "Doların yüksek olması ülkemizde şeker için gerekli ham maddelerin yükselmesine neden olduğu gibi işçilik fiyatları da bir o kar yükseldi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:38
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