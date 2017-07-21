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Merdiven altı plakalara son

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sahte plakaların önüne geçebilmek amacıyla bastırılan yeni mühürleri Edirne’de törenle teslim etti.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:47
Merdiven altı plakalara son

Basımı tamamlanan yeni mühürlerin teslimi için Marmara Bölgesi’nde düzenlenen törenler kapsamında Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli ziyaretlerini tamamlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın Edirne’ye gelerek yeni mühürlerin teslim törenini gerçekleştirdi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin (EDOSOB) toplantı salonunda düzenlenen teslim törenine Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın yanı sıra EDESOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin İnağ, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erbey Kılıç ile şoför esnafı katıldı.

Apaydın, Trafik Tescil Şube’nin plaka basma yetkesini TŞOF’a verildiğini belirterek, "Merdiven altı plaklara mühürler basıldı. Bu kişilere KHK’lar ile ağır cezalar getirildi" dedi.

"Plakanın toplam ithalatını yapıyoruz"

Araçların kimliği niteliğinde olan plakaların yasal düzenlemeler içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Şube’nin plaka basma yetkisinin TŞOF’a verildiğini belirten Apaydın, "Trakya genelinde toplantılar düzenledik. Hem başkanlarımızdan bilgiler alarak kendimizi yeniledik, hem de bizde olan bilgileri başkanlarımıza aktararak onların bilgilerini tazelemesine yardımcı olduk. Yasa ve yasal düzenlemeler içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı plaka basma yetkisini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na vermiştir. Bizler bu görevi il ve ilçelerdeki odalarımızla paylaşıyoruz. Plakanın toplam ithalatını yapıyoruz. Kayıt ve tescil olacak araçlara da odamız tarafından iletiliyor. Hiçbir odaya nasip olmayan, meslek kuruluşuna nasip olmayan, mesleğinin dışında bir işi de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve ona bağlı odalar olarak yapıyoruz" dedi.

"Darphanede mühür bastırdık"

Apaydın, "Sadece odanın bastığı mührü yeterli gördüler. Biz yolumuzdan sapmadık ama yolumuza dışarıdan girenler oldu. Merdiven altı plaklara mühürler basıldı. Bu kişilere KHK’lar ile ağır cezalar getirildi. Biz de aklara basılan bu mühürleri tek tip hale getirebilmek adına bir çalışma yaptık. Darphanede mühür bastırdık. Türkiye’de 500’ün üzerinde odamız plaka basıyor. Öncelikle biz 81 ilin 30 büyük iline ön plana aldık ve bunların mühürlerini bastırdık. Gidemediğimiz yerlere de gönderdik. Bugün de Edirne için basılan mühürleri teslim etmek üzere buradayız. Bugünden itibaren plakalarımızda yeni mühürler olacak. Eski mühürler geçersizdir. Ağustos sonuna kadar yeni mühürlerin tamamlanmasını dağıtılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:47
  1. Türkiye
  2. Edirne
  3. Marmara
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Tekirdağ
  6. Trakya
  7. Çanakkale
  8. Çan
  9. Kırklareli
  10. ESOB
  11. Emniyet Genel Müdürlüğü
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