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Mercedes,16 bin aracını geri çağıracak

Otomotiv şirketi Mercedes-Benz'in, fren aksamlarındaki sorunlar nedeniyle Çin'deki 16 bin 301 aracını geri çağıracağı bildirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:38
Mercedes,16 bin aracını geri çağıracak

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağrılacak araçların, Şubat 2012- Nisan 2013'de Çin'in ithal ettiği Mercedes A, B ve CLA sınıfı 16 bin 301 otomobili kapsadığını duyurdu.

Araçların, fren aksamlarındaki hattın kopmaya ya da aşınmaya eğilimli olması nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Mercedes-Benz'in otomobillerdeki arızaları ücretsiz onaracağı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:38
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