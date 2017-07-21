Mercedes-Benz yeni Pick-Up modeli X-Class'ı tanıttı

Mercedes-Benz geçtiğimiz yıl ekim ayında büyük bir etkinlikle lüks Pick-Up konsepti X-Class’ı tanıtmıştı. Lüks segment için Pick-up araçlarla ilgili bazı tartışmalara rağmen Mercedes-Benz pazardaki bu açığı kapatmanın zamanının geldiğini düşünmüş olmalı.

Konsept ile piyasaya sürülen versiyonlar arasında yalnızca far tasarımı konusunda bir farklılık mevcut. Tasarım açısından daha kötü görünmesine rağmen firma için üretim maliyeti ucuz olacağı için bu seçilmiş olabilir.

İç mekanda ise diğer modern Mercedes-Benz araçlardaki direksiyon simidi, havalandırma delikleri, kayarak açılan dokunmatik ekran gibi özellikler aynı kalmış. Vites topuzu tanıtımdaki model ile neredeyse aynı ancak kullanılan malzemede küçük değişiklikler olmuş. Pick-uplar genellikle kırsal bölgelerde ve iş için kullanılan araçlar olması nedeniyle iç mekanlarında kullanılan malzemenin de dayanıklı olması gerekiyor. Mercedes bu nedenle X-Class araçların iç mekanlarında deri koltuk veya krom kaplama gibi malzemeleri değiştirebilir.

X serisi 1.1 ila 3.5 ton arasında yük kapasitesine sahip. Tabi bu kadar ağırlığı kaldırabilmek için ciddi motorlara ihtiyacı olan araç 4 farklı motor seçeneğine sahip:

X200 – Benzinli – 165 beygir güç üretiyor.

X220d – Diesel – 163 beygir güç üretiyor.

X250d – Diesel – 190 beygir güç üretiyor.

V6 – Diesel – 258 beygir güç üretiyor.

Bu motorlar için otomatik veya manuel seçiminin yanı sıra arkadan çekiş ve dört tekerden çekiş seçenekleri de bulunuyor. Mercedes-Benz bu araçta havalı süspansiyonlar yerine dört tekerde bulunan yaylı süspansiyonları kullanmış.

Bu araç her ne olursa olsun kesinlikle bir Mercedes ve markanın üstün teknolojilerini kullanıyor. Örnek vermek gerekirse, otonom acil fren sistemi, trafik işaretlerini tanıyan aktif ve pasif güvenlik sistemleri içeriyor. Ayrıca Mercedes’in uzaktan araç kontrolünü sağlayan sistemi de mevcut bu şekilde araçları uzaktan bulunabilir veya kontrol edilebilir.

X-Class Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç farklı pakette satışa sunulacak. Pure; sağlamlık arayan ve bir kamyonet gibi kullanılabilecek bir araç arayanlar için. Progressive; hem sağlamlık hemde şehir kullanımı için ideal bir paket. Power ise şehir kullanımı için lüks iç mekan ve daha çok konfor ağırlıklı bir paket olacağa benziyor.

Bu kadar yüksek teknoloji ve muhteşem görünüme rağmen X-Class tamamıyla Daimler üretimi değil. Ürünün iskeleti Nissan Navara’dan alınmış. X-Class, Daimler ve Renault-Nissan ortaklığı ile üretilecek.

Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve diğer pazarlarda Mercedes’in ticari araçlar departmanı tarafından satılacak. Kasım ayında satışa sunulması öngörülen aracın fiyatı Avrupa için 37 bin Euro olarak bekleniyor. Diğer pazarlarda ise 2018 veya 2019 itibariyle satışa sunulacak.