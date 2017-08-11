Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ağustos ayına özel hazırladığıkampanya kapsamında A-Serisi,B-Serisi, C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet, CLA, E-Serisi Sedan, GLA, SLC ve smart otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Ağustos ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi,B-Serisi ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için;

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan (E 180, E 220 ve E 300) otomobil alımlarındaMercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile

Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart model otomobilleri tercih eden müşterilere ise;

- 40.000 TL kredi, %0 faiz avantajı ile 24 aya varan vade ve 1.667 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleriylesunuluyor.

Model Mercedes-Benz Kasko şartı Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Seçenekleri A-Serisi, B-Serisi ve GLA Var 120.000 TL %0,99 12, 24, 36 ay C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC Var 150.000 TL %0,59 12, 24, 36 ay E-Serisi Sedan (E 180, E 220 ve E 300) Var 180.000 TL %0,99 12, 24, 36 ay smart Yok 40.000 TL %0 12, 24 ay

Bahar Kampanyası: 31 Ağustos 2017 tarihine kadar, otomobil periyodik bakımlarında Mercedes-Benz orijinal motor yağlarını tercih eden müşterilere, %25’e varan yedek parça indirimi ve ücretsiz check-up fırsatından yararlanma imkânı sunuluyor.

Lastik Kampanyası: Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

AdvantagePlus 4. Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası: İki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor.

Müşteriler,

- AdvantagePlus 4. yıl garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından,

- Erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

Ön Ödemeli Bakım Paketleri Kampanyası: Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda;

- %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile müşterilerini bekliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ağustos ayında 2016 ve 2017 modelVito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel;

- 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçenekleri ile

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri sunan Sprinter yeni araç alımlarında, 11.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.

2016 ve 2017 modelSprinter’e özel Ağustos ayında hazırladığı kampanya kapsamında ise, Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere;

2016 model Sprinter’e;

- 75.000 TL kredi kullanımında %0 sabit faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle,

2017 model Sprinter’e ise,

- Kurumsal müşterilere aylık 507 TL’den,

- Bireysel müşterilere ise aylık 521 TL’den başlayan ödemelerle sahip olma fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk’ten 50. Yılı Şerefine Sprinter & Vito’ya Özel Balata Kampanyası: Bu yıl 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk,1 Ağustos – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinde Sprinter ve Vito model araçlarının periyodik bakımlarını yaptıran müşterilerine 50. yılı şerefine ön ve/veya arka balata değişimlerinde %50 indirimden faydalanma imkanı sunuyor.

2. El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Türk’ün 2. el hafif ticari araç markası Used1 altında Ağustos ayında sunduğu kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

- Kurumsal müşteriler 531 TL’den,

- Bireysel/şahıs firması müşteri tiplerinde ise 549 TL’den başlayan aylık ödemelerden yararlanabiliyor.