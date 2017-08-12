Mercedes-Benz Türk, ilk ‘Pop-up’ mağazasını Palmarina Bodrum’da açtı

Mercedes-AMG CLA 45, E-Serisi Coupé ve S-Serisi Cabriolet modellerinin dönüşümlü olarak sergileneceği ‘Pop-up’ mağazaya gelen müşteriler, Mercedes-Benz GLA, yeni E-Serisi Coupé, CLA ve yeni E-Serisi Sedan modellerini deneyimleyebilecekler.

• Gurme restoranlara, barlara, kafelere, kulüplere, uluslararası ödül sahibi otellere ve çeşitli eğlence mekânlarına ev sahipliği yapan Palmarina Bodrum’da yaz sonuna kadar açık kalacak Mercedes-Benz Türk’ün ilk ‘Pop-up’ mağazasında ayrıca Mercedes-Benz Collection ürünleri satışa sunulacak.

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 50. yılını kutlayan, Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, ‘Pop-up’ mağazacılık uygulamasına geçti. Mercedes-Benz Türk’ün Bodrum yakınlarında bulunan Palmarina Bodrum’da 10 Ağustos 2017 tarihinde açtığı ilk ‘Pop-up’ mağazası, 5 Eylül 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde lider olan Mercedes-Benz Türk, “Tutku mesafe tanımaz” sloganıyla farklı lokasyonlarda Mercedes-Benz markasının tutkunlarına ulaşmaya devam ediyor. Tutkuların peşine düşen Mercedes-Benz Türk, bu yaz ilk kez ‘Pop-up’ mağaza konseptiyle tasarladığı, 36 metrekare alanı kapsayan, taşınabilir ilk kompakt showroom’unu müşterilerine sunuyor. Mercedes-Benz Türk, ilk ‘Pop-up’ mağazasının açılışı vesilesiyle Palmarina Bodrum’da 12 Ağustos’ta gerçekleşecek ‘Kargalar Kafeste’ konserine ve 20 – 23 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Müzik Sokakta’ konserlerine de sponsor oluyor.

Ege Denizi’nin mavi bayraklı koyunda yer alan, 5 çapa ödüllü Palmarina Bodrum’da yaz sonuna kadar açık kalacak Mercedes-Benz Türk’ün ilk ‘Pop-up’ mağazasında belirli aralıklarla AMG’nin tipik DNA’sını taşıyan ve mükemmel sürüş performansı sunan Mercedes-AMG CLA 45, heyecan uyandıran tasarım ve uzun yol konforu sunan dört kişilik yaşam alanıyla yeni E-Serisi Coupé ve “dünyanın en iyi otomobili” ünvanına sahip S-Serisi modelinin cabriolet versiyonu,S-Serisi Cabriolet sergilenecek. Mağazayı ziyaret eden müşteriler, test sürüşlerinde E-Serisi Coupé’nin yanı sıra CLA, GLA ve E-Serisi Sedan modellerini ve bu otomobiller üzerinde Mercedes me markasının uzaktan erişim hizmetleri olan Mercedes me connect hizmetlerini de deneyimleyebilecekler.

Mercedes-Benz Türk yetkili satış ve servis noktası Mengerler Milas’ın uzman satış temsilcilerinin görev alacağı mağazada, tüm Mercedes-Benz modelleri hakkında bilgi alınabilecek. Gurme restoranlara, barlara, kafelere, kulüplere, uluslararası ödül sahibi otellere ve çeşitli eğlence mekânlarına ev sahipliği yapan Palmarina Bodrum’da yaz sonuna kadar açık kalacak mağazada ayrıca Mercedes-Benz Collection ürünleri de satışa sunulacak.

“Üstün performans Ege’nin sahillerinde deneyimleme imkanı”

Otomobil satışlarında premium segmentin 1 numaralı markası olduklarını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Müşteri memnuniyeti ve büyümeye odaklı, motivasyonu her zaman en üst seviyede olan bayilerimiz, pazarlama ve satış organizasyonumuzla birlikte başarılı bir yıl geçiriyoruz. Hedefimiz mükemmel müşteri deneyimini her alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Türkiye’de kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2017 yılında mükemmel müşteri deneyimini gerçekleştirmek hedefiyle ilk kez ‘Pop-up’ geçici mağazacılık uygulamasını başlattık. ‘Tutku mesafe tanımaz’ sloganıyla Bodrum Yalıkavak’ta müşterilerimize, Bayram sonuna kadar hizmet sunacağız. Mercedes-Benz tutkunları, Ege Denizi’nin eşsiz mavi bayraklı koyları boyunca ilerleyen sahillerde üstün performans, en üst düzeyde güvenlik ve konfor sunan araçlarımızı deneyimleme imkânına da sahip olacaklar” dedi.