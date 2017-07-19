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Mercedes-Benz 3 milyon aracını geri çağırıyor

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Avrupa genelinde 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket, emisyon incelemesinin ardından akıllarda soru işaret bırakmamak adına bu kararın alındığını açıkladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:03
Mercedes-Benz 3 milyon aracını geri çağırıyor

Avrupalı otomotiv devleri son 2 yıldır emisyon değerleri nedeniyle zor günler yaşıyor. 2015’in 3. çeyreğinde Volkswagen ile başlayan emisyon skandalı diğer firmalara sıçramıştı. Yapılan baskınlarda şirketlerin emisyon değerlerinde manipülasyon yapıp yapmadığı incelenmişti. Volkswagen’den sonra Renault ve Mercedes gibi dev markalar da incelemeye tabi tutulmuştu.

Yaklaşık 2 ay önce Mercedes-Benz ve Smart’ın çatısı altında bulunan Daimler AG’ye baskın düzenlenmiş ve şirket inceleme altına alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Alman yetkililer herhangi bir emisyon hilesine rastlamadıklarını açıklamıştı.

Fakat yine de Mercedes Benz, akıllarda soru işareti bırakmamak adına Avrupa’da bulunan 3 milyon dizel otomobilini gönüllü olarak geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı. Geri çağırma operasyonunun Mercedes’e toplamda 255 milyon dolara mal olacağı ifade edildi. Servise götürülen dizel motorlu Mercedes’lere ücretsiz olarak onarım ve güncelleme hizmeti verilecek.

Konuyla alakalı Daimler AG Genel Sekretesi Dieter Zetsche şu açıklamada bulundu:

  • "Dizel motorlarla ilgili kamusal tartışmalar belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle, dizel otomobil sürücülerini rahatlatmak ve dizel teknolojisine olan güveni güçlendirmek için ilave tedbirler alınmasına karar verdik."
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:03
  1. Avrupa
  2. Mercedes
  3. Volkswagen
  4. Renault
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