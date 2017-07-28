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Mercedes-Benz, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 16 yıldır işbirliği yapan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın da etkinlik sponsoru oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:20
Mercedes-Benz, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olduğu 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın etkinlik sponsoru oldu. 2001 yılından beri Türk Milli Basketbol Takımları resmi sponsorluğunu sürdüren Mercedes-Benz Türk, Türk basketbolu için bu önemli organizasyonda TBF ile işbirliği yapıyor.

Finaller İstanbul’da oynanacak

Grup maçları Romanya, Finlandiya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak, bir grubun tüm maçları ve finalleri ise İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2017 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda TBF, FIBA ve katılımcıların kullanımı için Mercedes-Benz Türk tarafından 35 adet otomobil, 47 adet hafif ticari araç ve 18 otobüs tahsis edildi.

17 Eylül’de İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final maçıyla şampiyonanın galibi belirlenecek ve son bulacak.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:20
  1. İstanbul
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  4. Mercedes
  5. İsrail
  6. Romanya
  7. Finlandiya
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