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Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye çıkıyor

Mercedes-AMG, yeni 4 kapılı spor otomobili GT4’ü Cenevre’de hayranlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:18
Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye çıkıyor

Henüz ayrıntıları saklı tutulan otomobilin yalnızca kamuflajlı görselleri medya ile paylaşıldı. Agresif bir yüze sahip AMG GT, CLS'ye benzer bir tavan çizgisine sahip olması dikkatlerden kaçmadı. Arka tarafta ise AMG GT stili stop lambaları ve dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış.

GT4'ün kaputunun altında ise çift turbo beslemeli 4,0 litrelik V8 motorun görev yapması bekleniyor. Bu motor 571 HP güç ve 750 Nm tork üretiyor.

Bazı söylentilere göre GT4'ün bir de hibrit versiyonu olacak. 4,0 lt'lik motor ile elektrikli bir motorun kombinasyonu olacak bu versiyonun 816 HP güç ürettiği iddia ediliyor. Bu muazzam gücün otomobili 0-100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaştıracağı konuşuluyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:18
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