Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın cenazesi defnedildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 06:57
Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Mercan’ın naaşı, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alındı. Lice ilçesine götürülen Mercan’ın cenazesi, gözyaşları arasında Samparos Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlk bulgulara göre PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Lice’de 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mercan’ın annesinin evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Ziyarette, Bakan Soylu’nun telefonu ile Mercan’ın eşi Mehtap Mercan ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım taziyelerini iletti. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 06:57
  1. Orhan Mercan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan çok tehlikeli sinyal
    1. Kılıçdaroğlu'ndan çok tehlikeli sinyal
    2. Terör örgütü PKK'ya Afrin şoku! Ruslar..
    3. ABD'de trenin çarptığı Türk hayatını..
    4. ABD'den İran'a karşı görülmemiş..
    5. Dünyanın en tehlikeli suları Türk..
    6. Yangına müdahale eden helikopter düştü
    7. Tam 45 derece!
    8. Tekbir ve ilahilerle yola çıktılar
    9. Mercan son yolculuğuna uğurlandı
    10. Sivas mazlumları adalet bekliyor!
    11. Akit, 24 yıldır mazlumların yanında..
    12. "Yolunuz, Kandil ve Pensilvanya’nın..
    13. 90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    14. Çukurca kırsalında operasyon!
    15. Sivas'ta otomobil takla attı! Ölü ve..
    16. Esenyurt'ta depo inşaatı alanında..
    17. Kamyonun altında kalan çocuğun burnu..
    18. ABD bayrağı PKK/PYD'li teröristin..
    19. Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
    20. Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için..
    Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
    Emenike'ye 8 Milyon TL'lik teklif var!
    Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı
    Edirne'de 14 asker hastaneye kaldırıldı
    Terör örgütü PKK'ya Afrin şoku! Ruslar vuracak
    Terör örgütü PKK'ya Afrin şoku! Ruslar vuracak
    Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi de Kolarov bombası
    Beşiktaş transferde şova başladı!Şimdi de Kolarov bombası