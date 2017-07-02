Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Mercan’ın naaşı, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alındı. Lice ilçesine götürülen Mercan’ın cenazesi, gözyaşları arasında Samparos Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlk bulgulara göre PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Lice’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mercan’ın annesinin evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Ziyarette, Bakan Soylu’nun telefonu ile Mercan’ın eşi Mehtap Mercan ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım taziyelerini iletti.