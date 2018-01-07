Meram’ın yatırım yılı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yapımı tamamlanma aşamasında olan ve yeni yılda ihalesini yaparak temelini atacakları önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AÇILIŞA HAZIR YATIRIMLAR

Meram Belediyesi’nin yan tarafında yer alan ve bölgedeki 10 mahalleye hitap edecek olan; alışveriş merkezi, ofis, dükkan, spor merkezi ve restorandan oluşan Çarşı Meram projesini tamamlayarak geçici kabulünü yaptıklarını belirten Başkan Toru, “17 bin metrekare inşaat alanı olan tesiste şu anda kısmen iş yerleri açılmaya başlandı. Diğer taraftan Yenice Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız Gençlik Merkezimiz de, ocak ayı içinde belediyemizce teslim alınarak 2018’in ilk aylarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Yine aynı şekilde kentsel dönüşüm alanlarımızdan Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrünnisa mahalleleri ile o bölgeye hitap eden Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi de ocak ayı itibariyle geçici kabulleri yapılarak açılışa hazır hale gelecek. Pek çok farklı birimi kendi içinde bulunduran Havzan Mahallesi’ndeki aile yaşam merkezimiz de 2018’in ilk ayları itibariyle tamamlanacak. Yine 2018 yılı içerisinde açılacak başka bir tesisimiz de Aşkan Mahallesi’nde inşaatı devam eden spor kompleksidir” diye konuştu.

2018’DE YAPILACAK ÖNEMLİ YATIRIMLAR

2018’in ilk aylarında temelini atacakları Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin Harmancık, Lalebahçe ve Gülbahçe mahallelerine hizmet vereceğini kaydeden Toru, bu yıl içinde yapacakları diğer önemli projeler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Mamuriye Mahallesi’nde Tantavi Ambarı olarak bilinen tarihi ve kültürel mirasımız olan yapının restorasyon ihalesini de ocak ayı içerisinde yapacağız. Çevresindeki park ile birlikte o bölgenin hüviyetini değiştirecek şekilde çalışmalarımız başlamış olacak. Diğer taraftan Küçük Aymanas Mahallesi’nde Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak nitelendirdiğimiz ve adeta küçük bir hastane hüviyetindeki tesiste; KETEM, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil, diş tedavi üniteleri, sağlıklı yaşam merkezleri ve spor salonları olacak. Kısa bir süre zarfında ihalesini yaparak temelini atacağımız merkezi 2019 içinde vatandaşımızla buluşturmuş olacağız. Şu anda ihale aşamasında olan pek çok tesisimiz daha var”

GÖDENE PAZARI TAMAMLANACAK

Vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri maksadıyla yaptıkları Kovanağzı ve Kaşınhanı kapalı pazar yerlerini hizmete açtıklarını hatırlatan Toru, Gödene Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinin ikmal ihalesini yaparak 2018 yılı içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.