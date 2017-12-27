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Meram’da sahipsiz hayvanlar yalnız bırakılmıyor

Meram Belediyesi, soğuk kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:22
Meram’da sahipsiz hayvanlar yalnız bırakılmıyor

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,  sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ve İl Hayvan Koruma Kurulu Kararları gereği çalışmalarını yürütüyor. İlçe genelinde oluşturulan beslenme odaklarıyla sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle soğuk kış günlerinde hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı bilinirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşturulan beslenme odaklarına kedi ve köpek mamaları yerleştiriyor.

Konuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Sahipsiz köpekler için 20 adet beslenme odağı, sahipsiz kediler için 23 adet beslenme odağı ile 5 parka ise kedi evi inşa edildi. Ekiplerimiz beslenme odaklarına ve kedi evlerine sürekli olarak mama ve su bırakmakta ve buraların bakımını yapmaktadır.  Bu anlamda 2017 yılında sahipsiz köpekler için ortalama 60 ton köpek maması, kediler için 8 ton kedi mamasının dağıtımı yapıldı.

Sahipsiz sokak hayvanları bulundukları yerden alınarak Geçici Hayvan Barınağı’na teslim edilmekte, teslim edilen hayvanlar orada rehabilite (tedavi, aşılama kısırlaştırma vb) işlemlerin ardından kulağına küpe takılarak alındığı ortama geri bırakılmaktadır.

Geçici Hayvan Bakımevi ilimizde Büyükşehir Belediyesine aittir. Belediyemiz de protokol çerçevesinde bu barınağı kullanmakta ve buranın işletilmesi ile ilgili giderlere dâhil olmaktadır. Bakımevi tahminen 2500 hayvan kapasitelidir. Belediyemizce 2017 yılında 1350 adet sahipsiz köpek toplanarak barınağa teslim edilmiştir. Belediyemizce 2 ekip tarafından sahipsiz köpeklerin toplanması çalışmalarına devam edilmektedir.”

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:22
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