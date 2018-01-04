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Meram’da asfalt rekoru

Meram Belediyesi, altyapı ve asfalt çalışmalarında rekor kırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:57
Meram’da asfalt rekoru

Meram Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar özellikle altyapı ve asfalt noktasında çok ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Toru, “2017 yılı da bu yatırımlarımızın zirve yaptığı bir yıl oldu. 1 milyon 500 bin metrekare civarında sıcak ve soğuk asfaltı Meram’ın ihtiyacı olan yollarıyla buluşturmuş olduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar döktüğümüz sıcak ve soğuk asfalt miktarı 4 milyon metrekarenin üzerine çıkmış oldu. Yine parke, kaldırım, tretuvar düzenlemesi olarak da 1 milyon 300 bin metrekarelik bir tutara ulaştık.  Amacımız 2018 yılında da imar uygulaması yapılan, imar planları tamamlanan alanlarda bu asfalt miktarını katlayarak devam ettirmektir. Vatandaşımızın daha kaliteli hizmetlere ulaşmasını sağlamaktır” diye konuştu.  

75 MİLYON TL’LİK YATIRIM

2017 yılında da fen işleri çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Toru, “Beton asfalt, sathi kaplama, bordür ve parke döşemede geçtiğimiz yıl yaklaşık 75 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İlçemizin farklı mahallelerinde toplam 1 milyon 500 bin metrekarelik soğuk ve sıcak asfalt çalışması yaptık. Yine aynı dönemde 291 bin metrekare parke ve 132 bin metretüllük de bordür çalışması yapılmıştır.” dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 07:57
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