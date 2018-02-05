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Meram Belediyespor’da kemer terfi sınavı

Meram Belediyespor Kulübü taekwondo takımında kemer terfi sınavı yapıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:29
Meram Belediyespor’da kemer terfi sınavı

Toprak Sarnıç Mahallesi, Osman Gazi Spor Salonu’nda faaliyet gösteren Meram Belediyespor Kulübü taekwondo sporcularının “Kemer Terfi Sınavı” hafta sonunda yapıldı. Sınava 35 sporcu katıldı. 5 sporcu kırmızı-siyah kemer, 8 sporcu mavi-kırmızı kemer, 13 sporcu yeşil-mavi kemer,9 sporcu da sarı-yeşil kemere yükseldi.

Sınava Kemer Terfi Sınav Komisyon Üyeleri olarak Türkiye Taekwondo Federasyonu Onursal Başkanı Kayhan Aytar, Meram Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Saraç, İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çimen katıldı. Komisyon üyelerinin izlenimleri ile sporcular bir üst kemere yükselebilmek için ter döktüler. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği sınavda sporcuların yakınları memnuniyetlerini, dileklerini ve isteklerini Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Saraç’a ilettiler.

Meram Belediyespor’un lisanslı sporcu sayısı ve elde ettiği başarılarla Konya’daki en önemli kulüpler arasında yer aldığını belirten Kulüp Başkan Saraç, “Bize her zaman büyük destek veren Meram Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru’ya çok teşekkür ediyoruz. Gerek uluslar arası gerekse ulusal düzeyde elde ettiğimiz başarılarla bize verilen desteği karşılıksız bırakmıyoruz. Tekvando branşımız da en başarılı olduğumuz branşlardan biri. Bugün kemer terfi sınavını yapıyoruz. Sporculardaki heyecan bizi çok memnun ediyor. Bir üst kemere geçen sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Tekvando Antrenörü Canan Darıcı da; “Çalışmalarımızdaki amacımız, hem spor yapmak hem de taekwondonun temelindeki sevgi, saygı ve disiplin terbiyesini öğrencilerimize kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:29
  1. Meram Belediyespor

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