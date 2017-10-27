Solculardan ‘sağ’ diye pompaladıkları Akşener’e güzellemeler

Akşam gazetesi Emin Pazarcı, kaleme aldığı son yazısında gazetelerin Meral Akşener’in kurduğu yeni partiye bakış açısını değerlendirdi. Kendilerini ‘solcu’ diye takdim eden Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin ‘sağ’ diye pompaladıkları Meral Akşener’in yeni partisine destek verdiğini vurgulayan Pazarcı, Cumhuriyet’in Akşener’in partisi için “Sağda yeni parti”, Sözcü’nün ise “Türkiye İyi Olacak” başlığı attığını hatırlattı.

Cumhuriyet, neden böyle bir başlığı uygun gördü acaba? Niçin üzerine basarak, kurulan yeni partiyi “sağ” kimlikle kamuoyuna takdim etme ihtiyacı duydu? Hem “sağ” vurgusu yapıp, hem de hangi amaçla 13’üncü sayfasının tamamını Akşener’e ayırarak ciddi destek verdi? sorularını soran Pazarcı, cevabını ise şekilde verdi.

“Cumhuriyet, öksürse haber haline getiriyor. Sözcü de aynı durumda. Kendisini “solcu” olarak takdim eden bütün yazarları günlerdir “Akşener güzellemeleri” yapıyor. Dün de kurduğu partinin haberini manşetine çıkardı. Bununla yetinmeyen Sözcü, üstüne bir de “Türkiye İyi Olacak” başlığını attı. İlaveten “Türk siyasetine hayırlı olsun” temennisinde bulunmayı ihmal etmedi. Demem o ki… Kendilerini “sol” olarak takdim eden çevreler Akşener’e gereken desteği veriyor. İşin o yanında bir sıkıntı yok. Sıkıntı “sağ” olarak değerlendirilen çevrelerde. Meral Hanım, o tarafta pek itibar görmüyor. Mesela Akit Gazetesi, Akşener’in partisini küçücük bir haberle duyurdu. O haberde de yerden yere vurdu. “Akşener’in İP’inde şaibeli isimler” başlığını attı. “Sağ” olarak değerlendirilen diğer gazeteler de farklı bir tutum sergilemedi. Garip değil mi? Solcu kimliklerini her fırsatta öne çıkaran belli başlı yayın organları Akşener’in partisini “sağ” olarak takdim etmeye çalışıyor. Sağcı kimlikleri ile tanınan yayın organları da “hadi oradan” diyor. Gerçekten garip, ama ortada şaşırılacak bir durum yok. Cumhuriyet ve diğerleri, sürekli mücadele ettikleri, kendilerine rakip olarak gördükleri ve “sağ” olarak değerlendirdikleri kesimin içine bir virüs atmaya çalışıyor! “

MERAL AKŞENER NE SAĞDA NE DE SOLDA

Meral Akşener’in partisinin ne sağda ne de solda durduğunu ifade eden Pazarcı, “Yüzer-gezer bir görüntü sergiliyor. Herkese mavi boncuk dağıtmaya çalışıyor. “ dedi.

Akşener’in düzenlediği toplantı sırasında salonda “Bozkurt işareti” yapanların olduğunu söyleyen Pazarcı, "Akşener’in bulunduğu bölümde merhum Yazıcıoğlu’na suikast davasını karartmaya çalışmakla suçlanan bir isim yer alıyor. İsterseniz, buna bir de Yazıcıoğlu’nun vefatının ardından “İyi Bilmezdik” kapağı ile çıkan Türk Solu Dergisi’nin Akşener’e verdiği desteği ekleyelim.” dedi.

Pazarcı, CHP’den istifa eden Aytun Tunay’ın da Akşener’in hemen solunda olduğunu hatırlatırken, Hürriyet Gazetesi’nin bazı yazarları, kuruluş toplantısı ile ilgili notlarında “Akşener’e CHP desteği” vurgusu yaptığını da sözlerine ekledi.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr