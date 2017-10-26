Mahmut Övür'den Meral Akşener'in yeni partisine ilginç yorum

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, dün resmen siyasi parti kuranMeral Akşener’in yeni partisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin kuruluşu ile birlikte ortaya Cem Yılmaz'ın deyimiyle "ortaya karışık" bir şey çıktığını ifade eden Övür, “Bir yanda yola "paralel" MHP kurmak için çıkan ama yolda "ülkücü gömleği"ni çıkartanlar var. Bu durum doğal olarak ülkücü camiada derin bir kırılmaya neden oldu. Buna her fırsatta MHP'de liderliğe oynayan Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi aktörlerin rekabetini de eklemek gerekiyor.” dedi.

Diğer yanda, büyük çoğunluğunun 90'lardan kalma siyasi aktörlerin oluşturduğu isimler olduğunu ifade eden Övür, “Daha önce de yazdım, tam anlamıyla "Kaybedenler Kulübü" görüntüsü. Belki Ahad Andican, Suat Çağlayan, Ayfer Yılmaz veya Mukadder Başeğmez isminin 90'larda bir anlamı ve karşılığı vardı ama günümüz Türkiye'sinde hiçbiri karşılıkları yok. Bu kadroya Kılıçdaroğlu'nu değil, Akşener'i umut gören Aytun Çıray'ı da ekliyorum.” İfadelerini kullandı.

Övür sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akşener'in yanında "yolda bulunan"lardan iki isim daha var: Eski Başbakanlık Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu ve Müsteşar Yardımcısı Ömer Kayır. İkisi da ANAP döneminin bürokratı ama hangi ANAP dönemi? Hani 28 Şubat Postmodern darbeyle Refah-DYP iktidarının yıkılmasından sonra kurulan ANAP hükümeti dönemi... Yani o dönemde Akşener'i İçişleri Bakanlığı'ndan eden darbecilerin kurdurduğu hükümetin bürokratları. Ne ilginç değil mi? Bugün o ikisi de Akşener'in yanında. Partinin programını da onların yazdığı söyleniyor. Nerden nereye? Dahası var; ikisi de o dönem darbecilerin baskısıyla kurulan ve "irticacıları" takip etmekle yükümlü Başbakanlık Takip Kurulu'nun da önemli isimleri.”