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Mahmut Övür'den Meral Akşener'in yeni partisine ilginç yorum

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener’in kurduğu siyasi partiyi ‘Kaybedenler Kulübü’ olarak yorumladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
Mahmut Övür'den Meral Akşener'in yeni partisine ilginç yorum

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, dün resmen siyasi parti kuranMeral Akşenerin yeni partisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin kuruluşu ile birlikte ortaya Cem Yılmaz'ın deyimiyle "ortaya karışık" bir şey çıktığını ifade eden Övür, “Bir yanda yola "paralel" MHP kurmak için çıkan ama yolda "ülkücü gömleği"ni çıkartanlar var. Bu durum doğal olarak ülkücü camiada derin bir kırılmaya neden oldu. Buna her fırsatta MHP'de liderliğe oynayan Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi aktörlerin rekabetini de eklemek gerekiyor.” dedi.

Diğer yanda, büyük çoğunluğunun 90'lardan kalma siyasi aktörlerin oluşturduğu isimler olduğunu ifade eden Övür, “Daha önce de yazdım, tam anlamıyla "Kaybedenler Kulübü" görüntüsü. Belki Ahad Andican, Suat Çağlayan, Ayfer Yılmaz veya Mukadder Başeğmez isminin 90'larda bir anlamı ve karşılığı vardı ama günümüz Türkiye'sinde hiçbiri karşılıkları yok. Bu kadroya Kılıçdaroğlu'nu değil, Akşener'i umut gören Aytun Çıray'ı da ekliyorum.” İfadelerini kullandı.

Övür sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akşener'in yanında "yolda bulunan"lardan iki isim daha var: Eski Başbakanlık Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu ve Müsteşar Yardımcısı Ömer Kayır. İkisi da ANAP döneminin bürokratı ama hangi ANAP dönemi? Hani 28 Şubat Postmodern darbeyle Refah-DYP iktidarının yıkılmasından sonra kurulan ANAP hükümeti dönemi... Yani o dönemde Akşener'i İçişleri Bakanlığı'ndan eden darbecilerin kurdurduğu hükümetin bürokratları. Ne ilginç değil mi? Bugün o ikisi de Akşener'in yanında. Partinin programını da onların yazdığı söyleniyor. Nerden nereye? Dahası var; ikisi de o dönem darbecilerin baskısıyla kurulan ve "irticacıları" takip etmekle yükümlü Başbakanlık Takip Kurulu'nun da önemli isimleri.”

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
  1. Meral Akşener
  2. Mahmut Övür
  3. İYİ Parti
  • SinanSinan2 sa önce
    Siyonizm virüs gibi her tarafa yayılıyor. Dünyanın bu virüslü kanserli hücrelerinden kurtulması zor görünüyor.Çünkü ilk ayeti Oku olan Kuran'ı okuduğumuz söylenemez.Hep başkalarının ağzından dinleriz, daha kolaydır. Sonra fethullah gülen gibi bi vatan haini gelir. O gider başkası da gelir.
  • UfukUfuk6 sa önce
    Tüm bunları aldıklarına göre meral akşenerle ilgili yağlı kazık konuşmasını yapanları da alırlar mı acaba?
  • MilletMillet6 sa önce
    İngiliz anahtarı her vidaya her somuna
  • alaettin alaettin 7 sa önce
    Bunlarhavandasu dönsünler de göranap ve ak partinin gelmesi farklıbu güzergahhak ki hakim kılmakmücadelesi idi kapı defalarcavuruldukırıldısonunda hak yerinibulduelhamdülillah lillahhalk uyandı Anadolu uyandıkürt uyandı turk uyandı Çerkez lazım uyandıboşa kürek sallamayın
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 sa önce
    Çok Doğru Söylemiş.
  • NevzatBilginerNevzatBilginer7 sa önce
    bir parti de ben kuruyorum "çiğ köfte patisi ÇKP "siyasetten umudunu kesmiş ,partisinden elenmiş kalbur altı ne kadar isim varsa hepsine duyurulur
  • OsmanlıOsmanlı8 sa önce
    Bu ..... peşinden gidenlere kızıyorum ben , Meral denen uzaktan kumandalı şey o etrafında dolaşan de....uslardan ikisi onu yağlı kazığa oturtmak la tehdit eden paşayla dirsek temasında olanlar. Az biraz beyin olsa bunun peşine takılan ve ülkücüyüm deyip , Ülkücü ilkelere hainlik eden zevatlar bu tuzağı görürler ama ..... Ama işte bir insanın basireti bağlanınca ; "Görmez Niyazi , Niyaz edeni !"
  • cccihadddcccihaddd8 sa önce
    Tedavülden kalkmış parayı kullanmak ahmakligindanbaşka bir şey değil. Bunlar sadece Tcdevletine karşı emperyalizmin bir piyon hareketi
  • abdoabdo8 sa önce
    DOĞRU TEŞHİS. ŞİMDİ DÜŞÜNSÜNLER "BİZ NEREDE NEREDE YANLIŞ YAPTIK" DESİNLER BİRBİRLERİNE.
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