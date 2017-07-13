Meral Akşener'in yeni partisi için tarih belli oldu

Okutan, yeni partiye ilişkin süreçlerinin tamamlanmasına dair Kasım ayı sonunu öngördüklerini belirtti.

Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni parti kurma çalışmaları kamuoyunca bilinen Meral Akşener'e yönelik siyasi eleştiri dozunu aşan söylemlerde bulunulduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Akşener'in kadın kimliğine yönelik edep ve ahlak dışı beyanlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Okutan, bunu yapanların İslamcı kimlik taşımasının ise ayrıca üzücü olduğunu ifade et