Meral Akşener'in partisinin ismi belli oldu

Meral Akşener'in bugün kuruluş dilekçesini vereceği partinin adı da belli oldu. Kurulacak yeni partinin adı 'İyi Parti' olacak. Parti adı için kısaltma kullanılmayacak, logoda 'İyi Parti' ifadesi yer alacak. Akşener'in sloganı ise şöyle: 'Türkiye iyi olacak'... Öte yandan Meral Akşener'in de bugün kuruluş dilekçesini vermek için Bakanlığa gidecek heyette yer alacağı öğrenildi.

PARTİDE KİMLER VAR?

Eski Refah Partili ve AK Parti’den de Şişli Belediye Başkan adayı olan Mukadder Başeğmez milli görüş çizgisinden gelen isimlerin başında yer aldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna da oturan Suat Çağlayan ve 20 ve 21. dönemlerde DSP’den Devlet Bakanlığı yapan Aydın Tümen de dikkat çeken diğer isimler oldu.



LOGO BELLİ OLDU

Partinin kurucu üyelerinde eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından partinin logosunu paylaştı. Parti görev kartı ve rozetinin fotoğrafını paylaşan Türkşen, “Vatanıma milletime hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Türkşen’in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Logodaki çizgilerin her birinin bir anlamı olduğu “umut, cesaret ve zenginlik” gibi kavramları ifade ettiği öğrenildi.