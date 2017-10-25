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Meral Akşener'in partisinin ismi belli oldu

MHP'den kovulan Meral Akşener'in kurduğu yeni partinin adının ''İyi Parti'' olacağı öğrenildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:07
Meral Akşener'in partisinin ismi belli oldu

Meral Akşener'in bugün kuruluş dilekçesini vereceği partinin adı da belli oldu. Kurulacak yeni partinin adı 'İyi Parti' olacak. Parti adı için kısaltma kullanılmayacak, logoda 'İyi Parti' ifadesi yer alacak. Akşener'in sloganı ise şöyle: 'Türkiye iyi olacak'... Öte yandan Meral Akşener'in de bugün kuruluş dilekçesini vermek için Bakanlığa gidecek heyette yer alacağı öğrenildi.

PARTİDE KİMLER VAR?

Eski Refah Partili ve AK Parti’den de Şişli Belediye Başkan adayı olan Mukadder Başeğmez milli görüş çizgisinden gelen isimlerin başında yer aldı. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna da oturan Suat Çağlayan ve 20 ve 21. dönemlerde DSP’den Devlet Bakanlığı yapan Aydın Tümen de dikkat çeken diğer isimler oldu.

LOGO BELLİ OLDU

Partinin kurucu üyelerinde eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından partinin logosunu paylaştı. Parti görev kartı ve rozetinin fotoğrafını paylaşan Türkşen, “Vatanıma milletime hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Türkşen’in paylaştığı kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Logodaki çizgilerin her birinin bir anlamı olduğu “umut, cesaret ve zenginlik” gibi kavramları ifade ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:07
  1. Meral Akşener
  2. meral akşener'in partisinin adı
  • kemalkemal11 sa önce
    SULHTA SULH CİHANDA SULH partisi olmalıydı fetöcü meral
  • HarunHarun11 sa önce
    Vay Mkkadder Meroş un kanatlari altina sende girmisin, sirtin yere gelmez artik, birde bakan olursan Türkiyeyi kurtaririsin! yazik sizlere verilen emekere ne hallere düştünüz.
  • MilletMillet11 sa önce
    İ. PARTİSİTam onlara göre olmuş .Tüm LGBT liler oraya. Çünkü bütün eyilimleri kapsıyorlarmış ya
  • Ahmetoğlu Ahmetoğlu 11 sa önce
    Ülen Mukadder Siyonist uşaklarına mı baş eğdin. .vah vah
  • turgay kalemturgay kalem12 sa önce
    adil bey cokda dogru yazmissinbunlar yagmurdan kacarken doluya tutulacaklar rahmetli özal kardeyi parti kurdu bosdyp den ayrilanlarparti kurdu bosanapdan ayrilanlar parti kurdu bosmhp den rahmetli muhsin yazici parti kurdu 15 senedir yüzde 2.5 gecemedirefahdanabdülatif.sener akp den ayrildihali ortadaerkan mumcu parti kurdunerdereis 45 senedir siyasetdetambir ustadan siyaset dersi aldibu feto dandikleri reisle mi minderde güreseceklernafile bosa kürek sallamaayin
  • SeçmenSeçmen12 sa önce
    Yar Saçların lüle lüle Akp, Erdoğan güle güle ... Bu partiyi millet kurdu sizi gidi trol sürüleri :)
  • SahiSahi12 sa önce
    İP'lenmeyecek bir parti İşçi partisine ("ip") de benziyor
  • RamazanRamazan12 sa önce
    Bank asyanin acilisini bu kadincagiz yapmisti ...
  • RmznRmzn12 sa önce
    VATANA İHANET PARTİSİ olmalı veya HAİNLER PARTİSİ veya NAMUSSUZLAR PARTİSİ yakışırda kesinlikle bu isimleri yadırgamayın fetöcü alçaklar. Sizler daha aşağılık isimleri hakediyorsunuz ama benim terbiyem bunu yazmaya müsade etmiyor.
  • hülyahülya12 sa önce
    asil derken?
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