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Meral Akşener'in partisinde yer alacak mı?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Akşener'in kuracağı yeni partide yer almayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:29
Meral Akşener'in partisinde yer alacak mı?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Meral Akşener'in ekim ayında kuracağını açıkladığı yeni partide yer almayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Bardakoğlu, "Diyanet işleri başkanlarının siyasete girmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Bardakoğlu'nun açıklaması şöyle:  

“Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, ben diyanet işleri başkanlarının görevdeyken siyasetten uzak durması gerektiği gibi görevden sonra da aktif siyaset içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diyanet işleri başkanı bütün Türkiye’nin diyanet işleri başkanıdır. Türkiye’de ve dünyada İslam dini hakkında ve dini hayatın sorunlarıyla ilgili herkese aydınlatıcı bilgiler vermek durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlarının siyasetin ayrıştırıcı ve doğal olarak gruplandırıcı atmosferine girmesinin dini değerleri hırpalanmasından endişe ederim. 

Bardakoğlu, bu tavrının bilindiğini, bu yüzden bugüne kadar hiçbir partiden siyaset teklifi gelmediğini, siyasete de sıcak bakmadığını vurguladı.

HÜRRİYET

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:29
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