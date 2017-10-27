Meral Akşener'in partisi MHP'nin yerini alır mı?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti’ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu partinin ne ölçüde toplumdan karşılık göreceğini önümüzde dönemde ortaya çıkacağını ifade eden Barlas, “Ama bu partinin MHP'nin yerini alacağını zannetmek bir hayaldir.” dedi.

Akşener’in DYP’de parlayıp, MHP’ye geçmiş bir siyasetçi olduğunu hatırlatan Barlas, “Yani damardan bir MHP'li değildir. Ayrıca İYİ Parti'ye ilgi gösterenler, MHP felsefesine çok uzak çevrelerdir. Ve eğer iddialara kulak verirseniz, FETÖ-ABD bağlantılı çevrelerin bu ilginin merkezinde olduğunu da duyabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.