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Meral Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu

MHP’den kovulduktan sonra yeni parti çalışmalarına başlayan Meral Akşener, 25 Ekim Çarşamba günü partiyi resmi olarak kuracak.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:12
Meral Akşener'in partisinin kuruluş tarihi belli oldu

 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2015’te “Hanımefendi biraz dinlenecektir” sözleriyle milletvekili aday listesine almadığı Meral Akşener’in seçimli olağanüstü kongre girişimleri sonuçsuz kalınca başlattığı yeni parti kuruluş çalışmaları, bu hafta resmiyete kabuşuyor. Sinan Oğan’ın yolunu ayırması sonrası Ümit Özdağ ve Koray Aydın ile birlikte yoluna devam eden Akşener’in yeni parti oluşumu, 25 Ekim Çarşamba günü resmi kimliğine kavuşacak.

Ankara’da anlaştıkları otelin kontratı iptal etmesi üzerine CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ni kiralayan yeni parti, saat 10.30’da adı, amblemi ve kadrolarıyla gün yüzüne çıkacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre tüzük çalışmasını Bursa’da tamamlayan kurucular, ismin resmi işlemden önce sızmaması için de özel önlem aldı. Sabah saatlerinde büyük bir törenle partinin adı açıklanırken, eşzamanlı olarak bir ekip de resmi kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na verecek.

Kurucular kurulunda eski ANAP, DYP ve DSP’den isimlerin yer alacağı bildirilen, bu tablo ile birlikte merkez sağ görüntünün netleşeceği vurgulanan yeni partinin ilk sloganı, Akşener’in tweet’leriyle belli oldu. “Türkiye iyi olacak” sloganı ile çıkış yapan Akşener, “25 Ekim günü geliyoruz. Türkiye iyi olacak. Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer. Umut, kararlılık, adalet, bilgi, zenginlik, cesaret, medeniyet. 25 Ekim’de geliyoruz” sloganlarını da kullanıyor. Akşener, dün de sosyal medya hesabından “Yenileneceğiz, güçleneceğiz, mutlu bir Türkiye olacağız, 25 Ekim’de geliyoruz” tweet’i attı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:12
  1. Meral Akşener
  2. Devlet Bahçeli
  3. Koray Aydın
  4. Ümit Özdağ
  5. meral akşener yeni parti
  • CandanCandan18 sa önce
    Feto partisi
  • fazılfazıl21 sa önce
    Yeni Türkiye Partisi, Milliyetçi Türkiye Partisi, Ulusal Türkiye Partisi. GErekirse bir "Hareket" e dönüşebilecek bir isim olabilir.
  • mevlütmevlüt23 sa önce
    sen kimin taşaronusun akşener????siyonizmin mi yahudinin mi???
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