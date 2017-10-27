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Meral Akşener'in yeni partisi hakkında kapatma başvurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, Meral Akşener'in yeni partisinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ile başvuruda bulundu.

27 Ekim 2017 Cuma 10:22
Meral Akşener'in yeni partisi hakkında kapatma başvurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

KAYI BOYU SİMGESİNE BENZİYOR

Sunulan dilekçede TAY-DER, İYİ Parti’nin isminin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunu iddia etti. Dilekçede parti isminin Oğuz Türkleri Kayı Boyu’nun simgesine benzemesine dikkat çekilerek, İYİ Partinin kapatılması talep edildi. TAY-DER'in avukatı Ela İlden kapatma davasına ilişkin hazırladığı dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Yine dernek kapatma davası dilekçesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96’ıncı maddesine göre tarihte Türklere mal edilen herhangi bir simge ya da bayrağı parti logosu olarak kullanmasının kesin şekilde yasak olduğu belirtildi.

Dernek dilekçesinde ayrıca, “Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener adlı şahsın seçildiği İYİ Parti adlı siyasi partinin logosunun aşağıdaki fotoğrafta da görülen ‘8 ışınlı (huzmeli) Güneş’ olduğu belirtilmiş ve bu logo kamuoyuna resmî ağızlardan deklare edilmiştir. Yanı sıra Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’nun resmini sunduğumuz simgesi ve aynı zamanda bayraklarının flaması da sanki mezkur partinin gayri resmi logosu imiş gibi pervasızca kullanılmakta; bu kullanım ve paylaşım sadece sıradan parti üyeleri ile sınırlı kalmamakta, partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere tepe üyelerince de açık ve net şekilde kullanılmaktadır” denildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:22
  1. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. İYİ Parti logosu
  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    artık kayı boyu simgesi kullanan fetöcü damgası yiyecek. derhal düzeltilmeli bu yanlış olay.
  • Ebu Harun Ebu Harun 2 sa önce
    Meral akşenerle ile ilgili haber okumaktan sıkıldım... Başka habermi yok? İlk seçimde boyunun ölçüsünü alır.... Vesselam
  • hayrihayri3 sa önce
    bu kadin hakkinda durmadan haber yaparak, reklam yapiyorsunuz adeta... nedir bu... aksenerde aksener! Allah Allah... delinin biri cikmis parti kuracakmis, kursun kardesim...Allah Allah!!... her deliyi düsüneceksek isimiz var... alacag rey sayisi acaba on parmagi gecermi!!! bizene kardesim, takilmayin, günlerdir ayni laga luga... partisinin logosu günes mis ismi bilmem neymis, yani sahsen ben hic bu alcaklarla alakadar olmadigim halde sayenizde bir türlü ise yaramaz bilgilerle kafami doldurmak zorunda kaldim...!!!
  • eminemin4 sa önce
    (Hiç yorumunuz yok,bundan başka... Bilgilerinize...)
  • UmutUmut4 sa önce
    Bir tarihçi olarak yapilan girisimleri sacma buluyorum. Malum simge ilk once Kipcak Türkleri tarafindan Avrupada kullanildi sonradan osmanli ve memlukte goruldu. Kayi boyunun ozgu simgesiyse eger kayilar oguz olmamaai lazim bu mantikla bakarsak. Siyasi parti isine gelirsek 3 hilalde osmanli sancagi bununda kaldirilmasi gerekir.
  • ÜmitÜmit4 sa önce
    Nekadar üzerine gidilir ise okadar mağduru oynarlar buda işlerine gelir biraz aklı selim davranmak gerekir prim vermeyin bırakın bu boş işleri iyimi kötümü sandıkta cevaplarını alırlar nasılsa dış mihrakların partisi
  • BerenBeren4 sa önce
    Artik parti kapatmaya karsi degilsiniz sanirim
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ4 sa önce
    Bunların hepsi önceden kurgulanmış oyun.Bunları mağdur gösterip halkın sempatisini kazanmak için yapılan şeyler.uyanık olup lüzumsuz işlerle uğraşmamak lazım
  • Sahin MustafaSahin Mustafa4 sa önce
    Ortada tiyatro olabilir veyahut iyi partinin tilkileri amblemi extra secip kendilerini kapattirip magdurlari oynamak istemis olabilirler.dikkatli olmak lazim gelir.zira bu mavi ceketli fetö destekli ablamiz bu konusmayla bir yere varamaz.böyle hitabet sekli olmaz.kendisi olmasi gerek.kopya degil
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