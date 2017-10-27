Meral Akşener'in yeni partisi hakkında kapatma başvurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.



KAYI BOYU SİMGESİNE BENZİYOR

Sunulan dilekçede TAY-DER, İYİ Parti’nin isminin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunu iddia etti. Dilekçede parti isminin Oğuz Türkleri Kayı Boyu’nun simgesine benzemesine dikkat çekilerek, İYİ Partinin kapatılması talep edildi. TAY-DER'in avukatı Ela İlden kapatma davasına ilişkin hazırladığı dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Yine dernek kapatma davası dilekçesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96’ıncı maddesine göre tarihte Türklere mal edilen herhangi bir simge ya da bayrağı parti logosu olarak kullanmasının kesin şekilde yasak olduğu belirtildi.

Dernek dilekçesinde ayrıca, “Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener adlı şahsın seçildiği İYİ Parti adlı siyasi partinin logosunun aşağıdaki fotoğrafta da görülen ‘8 ışınlı (huzmeli) Güneş’ olduğu belirtilmiş ve bu logo kamuoyuna resmî ağızlardan deklare edilmiştir. Yanı sıra Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’nun resmini sunduğumuz simgesi ve aynı zamanda bayraklarının flaması da sanki mezkur partinin gayri resmi logosu imiş gibi pervasızca kullanılmakta; bu kullanım ve paylaşım sadece sıradan parti üyeleri ile sınırlı kalmamakta, partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere tepe üyelerince de açık ve net şekilde kullanılmaktadır” denildi.