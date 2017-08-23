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Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…

MHP'den ayrılıp Meral Akşer'in yeni partisine katılacağını açıklayan Koray Aydın, "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:25
Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…

MHP’de Devlet Bahçeli’ye bayrak açarak Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile birlikte Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın, kurulacak yeni partiye katılacağını açıkladı.

FOX TV’de  anlı yayına katılan Aydın, 2019 seçimlerinde Meral Akşener’in başkanlığa adaylığını koyacağını söyledi.

Aydın’ın sözleri üzerine sunucu tekrar sorarak, “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” dedi. Koray Aydın da ‘evet’ diyerek, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını belirtti.

MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” şeklinde ifadeler kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:25
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