Meral Akşener'in parti logosu "free" çıktı
Parti kurucu üyesi Ali Türkşen'in paylaştığı Meral Akşener'in yeni partisinin logosu, internette yer alan bedava vektör sitelerinde ortaya çıktı.25 Ekim 2017 Çarşamba 03:31
Uzun süredir reklamı yapılan Meral Akşener'in partisinin logosu sosyal medyadan paylaşıldı.
Partinin kurucu üyeleri arasında bulunan eki SAT komandosu Ali Türkşen, "Vatanıma milletime hayırlı olsun" diyerek paylaştığı fotoğrafta partinin logosu dikkat çekti. Sekiz çizgili güneş şeklindeki logo Meral Akşener'in yeni partisinin logosu olduğu öğrenildi.
AKŞENER'İN PARTİ LOGOSU BEDAVA SİTELERDE ÇIKTI
Arama motorlarında logonun görseli aratıldığında ilginç bir sonuç ile karşılaşıldı. Parti logosunun birebir aynısının bir bedava vektör sitesinden çıkması şaşkınlığa neden oldu. Sonuçlarda çıkan görsellerden birinin logo ile küçük bir açı farklılığı dışında tüm ayrıntısına kadar bire bir aynı olduğu görüldü.
İşte Google'da ve ilgili sitede yer alan o görsel:
NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR
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Tc15 dk önce Kanınız içinıze aksın soysuz hain fetöcüler Ahmet19 dk önce Neyin haberi bu anlamış değilim....Akp ninde logoau elektrik standlerinde var. Chp ninkidesüs eşyalarında var. .... A25 dk önce Ne kadar fetöçüler ve vattan hayinleri varsa burda toplanılar Allah ömrünü uzun etmez inşllah yarabi bu vattana hayinlik ve düşmanlık besleyenleri kahar ismininle kakhrı ğazab eyle DENİZ GEZMİŞ28 dk önce Ustelik döner dahitmazlarsa isleri hepten yaş bunlarin Alparslan107129 dk önce Truva atı olmalıydı..... MMustafaYavuz37 dk önce Reisin gücünü azaltmak dolayısıyla Türkiyenin önünü kesmek maksadıyla kurulmuş tabela partisi olmaya mahkum bir çıkış.Allah maksatlarına eriştirmesin.Reisi zayıflatmak Türkiyenin önünü kesmek hevesi içlerinde hüsrana sebep olsun BayramÜnal 38 dk önce Darbe ile basbakan olamadı şimdi ise yurtta sulh partisiyle.mibaşkan olacak. 1 isi41 dk önce Nolcak kocakarı partisi bu kadar olur ordan. Burdan toplama işte amAc iş hizmet vatan millet değilki gavura haine alcaga itlik RTE1 sa önce yanlız logoya biraz dikkat hiçte günese benzetmedim biraz işin içinde biat var gibi ortada büyük biri kenarlarda ona biat eden birileri var gibi tabi devlet daha iyisini bilir... ahmet1 sa önce Kardeş, işin yokmu senin, gazeteciysen gazeteciliğini yap, internete girip partimizin amblemi olan ampuldan binlercesini çıkartırım sana