Meral Akşener'in parti logosu "free" çıktı

Uzun süredir reklamı yapılan Meral Akşener'in partisinin logosu sosyal medyadan paylaşıldı.

Partinin kurucu üyeleri arasında bulunan eki SAT komandosu Ali Türkşen, "Vatanıma milletime hayırlı olsun" diyerek paylaştığı fotoğrafta partinin logosu dikkat çekti. Sekiz çizgili güneş şeklindeki logo Meral Akşener'in yeni partisinin logosu olduğu öğrenildi.

AKŞENER'İN PARTİ LOGOSU BEDAVA SİTELERDE ÇIKTI

Arama motorlarında logonun görseli aratıldığında ilginç bir sonuç ile karşılaşıldı. Parti logosunun birebir aynısının bir bedava vektör sitesinden çıkması şaşkınlığa neden oldu. Sonuçlarda çıkan görsellerden birinin logo ile küçük bir açı farklılığı dışında tüm ayrıntısına kadar bire bir aynı olduğu görüldü.

İşte Google'da ve ilgili sitede yer alan o görsel:

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR