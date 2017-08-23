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Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener'in kendisini kuracağı partiye davet etmesi durumunda Akşener ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:46
Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de çağırın…’

HEPAR Onursal Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Meral Akşener'in kendisini kuracağı partiye davet etmesi durumunda Akşener ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Pamukoğlu Akşener'in kuracağı partiye katılacak mısınız şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bana şuana kadar yapılmış bir müracaat yok, bir teklif gelmedi ama gelirse gider görüşürüm ve bu görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak bir karar veririm."

Osman Pamukoğlu yeni bir partide insanların kurucu kadroya önem vereceğini de söyledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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