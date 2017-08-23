Meral Akşener'e flaş soru: Adil Öksüz evinize geldi mi?

Gazeteci Turgay Güler, Meral Akşener'e çarpıcı sorular yöneltti.

Bu akşam a haber'de Memleket Meselesi adlı programda canlı yayın konuğu olan Turgay Güler, ismi FETÖ ile anılan Meral Akşener'e, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile ilgili sorular sordu.

'ADİL ÖKSÜZ EVİNİZE GELDİ Mİ?'

Güler, Akşener'e "Adil Öksüz'ü tanıyor musunuz?, Adil Öksüz sizi evinizde ziyaret etti mi?" dedi.