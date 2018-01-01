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Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin seçmen kütükleri talebini reddetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:03
Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.


YSK'nın kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 14:03
  1. Meral Akşener
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