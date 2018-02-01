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Meral Akşener'den ÖSO açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuvayi Milliye çıkışına ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır" dedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:47
Meral Akşener'den ÖSO açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSO'yu tanımlarken yaptığı Kuvayi Milliye çıkışına ilişkin açıklamada bulundu.

"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok" diyen Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır. Dolayısıyla birlikte bir yol yürünüyor, bu yolun nasıl yüründüğü, onların içinde kim var kim yok resmi bilgilerimiz yok bizim. Ama ordumuz bir müdahale için yolda. Mehmetçiğimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Dolayısıyla bu harekâtın kalkıp da işte İstiklal Savaşındaki milli mücadele ruhu, Kuvayi Milliye ile yan yana getirilmesini bire bir durum dururken tekrar bir kavga çıkarma hali olarak görüyorum. Evet ÖSO bizim açımızdan şimdilik tanımı ile 'dost unsurlardır'. Burada bırakmak lazım" şeklinde yorumda bulundu.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:47
  1. Meral Akşener
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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