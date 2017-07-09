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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na kutlama mesajı

Meral Akşener, 'Adalet Yürüyüşü' dolayısıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:49
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na kutlama mesajı

Kılıçdaroğlu'na bir destek de MHP’den ihraç edilen Meral Akşener'den. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü' için kutlayarak, "Yürüyüşe rağmen Türk milleti özlediği adalete kavuşamaz ise bu, yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Meral Akşener, 'Adalet Yürüyüşü' dolayısıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı. Akşener, ’Adalet mülkün temelidir’ notuyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Sn. Kılıçdaroğlu’nu bugün tamamlayacağı 'ADALET' yürüyüşü için kutlarım. Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin Tuz Yasağını yıkarak, hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu. Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ileride ki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir"

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 18:49
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