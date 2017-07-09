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Meral Akşener'den ilginç benzetme: Gandi yürüyüşüyle İngilizler'in...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gandhi'ye benzeten Akşener, Adalet Yürüyüşü için tebrik mesajı yayınladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:40
Meral Akşener'den ilginç benzetme: Gandi yürüyüşüyle İngilizler'in...

Meral Akşener, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Adalet Yürüyüşü için tebrik mesajı yayınladı.

Akşener paylaşımında, "Sn. Kılıçdaroğlu'nu bugün tamamlayacağı 'ADALET' yürüyüşü için kutlarım. Gandhi'nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin Tuz Yasağını yıkarak, hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu.

"SONUCUNU GÖRECEĞİZ"

Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ilerideki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:40
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