Akşener'den CHP'ye destek kararı

Yeni parti kuran Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklanmada bulunarak, “CHP'nin adayı ikinci tura kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." İfadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir." dedi.



Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." diye yanıtladı.