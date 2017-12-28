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Akşener'den CHP'ye destek kararı

Yeni parti kuran Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’yi destekleyebileceklerini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:43
Akşener'den CHP'ye destek kararı

Yeni parti kuran Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklanmada bulunarak, “CHP'nin adayı ikinci tura kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." İfadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şahsi hayalim şu, Demokrat Parti gibi, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzu ederim. 'CHP ile bir ittifak yapar mısınız?' derseniz, hayır. Çünkü cumhurbaşkanlığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti, iddialı bir partidir." dedi.

Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP'nin adayını destekler misiniz?" sorusunu Akşener, "CHP'nin adayı kaldığı zaman, CHP'nin adayını destekleyebiliriz." diye yanıtladı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:43
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener
  • Yunus 16Yunus 162 dk önce
    SUSSSS, un, karışmayın. CHP nin oylarını tam ortadan 2 ye bölecek. Sakın uyarmayın.Recep Tayyip Erdoğan ın oylarından bir tane kayma olmaz.
  • OkOk38 dk önce
    Ne beklenir bundan iki ayas yanyana gelimis bir birine sormuslar ulan nerdesin bir birine sarmas dolas olmuslar haberleri yok......ve diyeri ulan simdi biz bir miyiz.......
  • FehmiFehmi43 dk önce
    CHP aday olmaz ki? Sen kimi destekleyeceksin? CHP nin yanındakilerini demi? 67 yıldır iktidar olamamış bir siyasi partisinin kuyusuna mı düşmek istiyorsun.?
  • Mehmet Mehmet 49 dk önce
    ... Sen baraji bile gecemiceksin mhp akp yola devam chp Iyi .... hdp 2019 sonunuz sizin
  • Ömer gencÖmer genc50 dk önce
    Hadi anca gidersin.Bayrakci bunlara verdi gazı verdi gazı 2 sene daha bunların sırtından geçinir.Milyonları istif eder sonra da bir yolunu bulur suçu birilerine atar.
  • yazıYORUMyazıYORUM51 dk önce
    Hayal işte, bırakın kursun MARALım
  • Mustafa Mustafa 53 dk önce
    Allahım sizi muaffak etmesin. Allahım sizin ve babalarınızin şerrinden bu ülkeyi ve milleti korusun. Rabbim tez zamanda pisluklerinizde boğlumanizi nasip etsin. Oyunlariniz kendinize dönsün.İnşallah
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