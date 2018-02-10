Meral Akşener tehdit etti: Hepinize dar ederim

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Meral Akşener, "İYİ Parti'ye saldırı çok, iftira çok, bizi korkutmak isteyenler çok. Ama İYİ Parti bir cesaret ve cesurlar hareketidir. Onun için bizi korkutmaya çalışmayın. Meral Akşener olarak söylüyorum herhangi bir kardeşimin saçının teline zarar geldiğinde oralarda sizi oturtmam ve dünyayı hepinize dar ederim. Allah'ın izniyle ister 2018'de ister 2019'da biz, el ele vererek cumhurbaşkanlığını ve iktidarı alacağız. Kadrolarımız ehildir, dürüsttür, içinizden çıkıp gelen insanlardan oluşmaktadır." dedi.