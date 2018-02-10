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Meral Akşener tehdit etti: Hepinize dar ederim

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine taptığı konuşmada, tehditler savurarak, “Bizi korkutmaya çalışmayın. Meral Akşener olarak söylüyorum herhangi bir kardeşimin saçının teline zarar geldiğinde oralarda sizi oturtmam ve dünyayı hepinize dar ederim.” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:33
Meral Akşener tehdit etti: Hepinize dar ederim

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Meral Akşener, "İYİ Parti'ye saldırı çok, iftira çok, bizi korkutmak isteyenler çok. Ama İYİ Parti bir cesaret ve cesurlar hareketidir. Onun için bizi korkutmaya çalışmayın. Meral Akşener olarak söylüyorum herhangi bir kardeşimin saçının teline zarar geldiğinde oralarda sizi oturtmam ve dünyayı hepinize dar ederim. Allah'ın izniyle ister 2018'de ister 2019'da biz, el ele vererek cumhurbaşkanlığını ve iktidarı alacağız. Kadrolarımız ehildir, dürüsttür, içinizden çıkıp gelen insanlardan oluşmaktadır." dedi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:33
  1. Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Denizli

YORUM YAZ

  • LütfiLütfi32 dk önce
    Önce 28 şubata müdahil olsun.Onu korkutanı korkutsun da görelim bakalım.
  • HarunHarun56 dk önce
    Bu hain,fetöcuye inanip peşinden gidenler var.Hayret bir durum.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    dogru dıyor senı yagısız kazıga oturturum dıyene de dunyayı dar ettın demııııı vah zavallı kısa etkek
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