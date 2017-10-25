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Meral Akşener partisinin kuruluş toplantısında konuşuyor

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yeni kurduğu partisinin kuruluş toplantısında konuşuyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:18
Meral Akşener partisinin kuruluş toplantısında konuşuyor

Bir süredir çalışmaları devam eden Yeni Parti'nin kuruluş toplantısı Ankara'da yapılıyor.

Meral Akşener'in parti kuruluşunda yaptığı açıklama şöyle:

Değerli misafirler; öncelikle aranızda olmaktan duyduğum onuru 80 milyonla paylaşmak istiyorum. Bir Çarşamba sabahı bizi burada toplayan güce, ol deyince olduran güce, Allah’ın sana şükürler olsun.

Ankara’dan başlayarak yürüyen büyük milletim, Türkiye’nin her yerinden yollara düşen, mesele Türkiye ise, Türk milleti ise “çıkarız, yürürüz, geliriz” diyen kahraman dava arkadaşlarım;

Siz iradelisiniz, siz inançlısınız, siz imanlısınız! İnançlı insanlara, haklı insanlara Allah yardım eder. Biliyorum ki bizlere de yardım edecek inşallah.

Ülkemiz bir asrı aşkın çok partili siyasal hayata sahiptir. Milletimiz bu süre zarfında karşılaştığı bütün sorunları hep milli irade ile aşmıştır. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu toprakların ikinci defa vatan kılınmasında milli iradeyi esas almışlar, savaşı bile TBMM ile yönetmişlerdir.

1940’lı yıllara gelindiğinde Milli Şef dönemi ve talihsiz 1946 seçimleriyle toplumun gerisine düşmüş, zamanın dışında kalmıştır. Sadece 10 yıl sonra 1960 askeri darbecileri, kendilerini milli irade yerine koyarak siyaseti askıya almışlardır. Milletimiz demokratik tavrından sapmadan, bu otoriter kadroların tasarımını boşa çıkarmış, yeni bir parti iktidarıyla Türkiye’nin hızını kesen engelleri kaldırmayı başarmıştır.

12 Eylül 1980’de bu salonu şereflendiren birçok kişinin yakından bildiği 12 Eylül 1980’de siyasetin bir kere daha askıya alınmasına şahit olduk. Milletimiz aynı şekilde yapılan tasarımları çöpe atmış, yeni bir partiyi iktidara taşımış ve Türkiye’nin yolunu aydınlatmıştır.

Türk siyasetinde demokratik işleyiş 12 Eylül’de bozulmuştur. 2002 seçimleri milletimizin yolsuzlukluk, yasaklar olarak tanımladığı toplumsal sorunlarından çıkma arayışıdır. Bu arayış AKP’yi iktidara taşımıştır. Başlangıç yıllarında başarılı da sayılır. Ancak 2007’den sonra vizyonsuz bir güce dönüşmüştür.

Milletimiz yeni bir siyasi partiyle yeni bir iktidarla yola devam edeceğini açıkla beyan etmektedir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:18
  1. meral akşener
  2. iyi parti
  • tuğrultuğrul7 sa önce
    Maral Ninem sen şu Aziz insanların ülkesinde hüküm süren istikrarı bozmak için mi yola çıkartılıyorsun, senin içini dışını bu insanlar okumuş, sen bir maşasın maşa, bu millet bundan böyle kül yutmayacak artık. Seni güdenlere söz verme sakın, bu milletten bir sillede sen yiyeceksin.
  • KartalKartal8 sa önce
    Vay uyuzlar kayı ların sembolünü taklit etmişler
  • SelimSelim10 sa önce
    Ne cacık olur ne salata.
  • Asım Asım 10 sa önce
    28 Şubat döneminde albayın birisi gidin o kadına söyleyin süngü takip bölük bölük gezdiririm lafını unutmusa benziyor apla bu millet çok darbe gördü ve darbecilerin hepsini de tarihe gömdü sende bunlardan biri olacaksın be apla
  • VolkanVolkan11 sa önce
    IYI parti'yi gorenler var mi?Kayilari sevenlere beyin algi operasyonu basladi
  • eynesurlueynesurlu11 sa önce
    1960, 1980 darbelerini söylemişsin de!2016 yı niye söylemiyorsun fettoşun meralcıkı?
  • MuhsinMuhsin11 sa önce
    ALLAH BELANI VERSİN SENİN KAYI BOYUNUN SİMGESİNE BENZETMEYE ÇALIŞMIŞ. İNŞAALLAH YOKOLUP GİDERSİN. GİT ABD İSRAİL İNGİLTERENİN HAC VEYA BAŞKA İŞARETLERİNİ KULLAN . BİZİM SİMGEMİZDEN NE İSTİYORSUN...
  • MEHMET MEHMET 11 sa önce
    Sözcünün ve doğan medyanın parlatma çalışmalarından da açıkça belli olduğu gibi bir Amerikan mandacılığı partisi. Bunlardan bu ülkeye en ufak fayda gelmez feto 1 bunlar 2 hiçbir farkları yok. Birde Kayı boyunu bu işe alet etmiş ahlaksız. Devlet Bahçeli ve Erdoğan gereken cevabı verecektir daha bu milleti tanimadilar. Bu millet ak ile Karayı ayırt etmede her zaman başarılı olmuştur. Akşenerin partisi tam bir Amerikan partisi. Adamların hedeflerinden belli ne diyor avrupa standartlarını hemen hayata geçireceği pasaportumuzu hak ettiği değere kavusturacagiz. Adamlar medeniyet diyince Avrupayı gören zihniyet. Biz oraları çoktan aştık Akşener. Biz artık medeniyet deyince İslamı anıyoruz . Biz batıya sirtimizi dönelim çok oldu. Reis ne diyor ey avrupa bize muhtaçsın Avrupa Birliğine alsan ne yazar almasını ne yazar diyor. Bir yanda avrupa ve Amerika özentisi kuklası Bir yanda öz değerlerinin farkında atalarının baktığı ufukta bakan Avrupa'ya Amerika rest çeken bu ülkenin kodlarını yeniden doğuya ve İslama çeviren Erdoğan var. Milletim bunları görüyor Elhamdulillah. Allah yar ve yardımcımız olsun
  • ahmetahmet12 sa önce
    Acayip kaldım. "Yurtta Sulh" sloganını kullanmadı. İki yüzlülüğe baksanıza...
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