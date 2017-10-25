Meral Akşener partisinin kuruluş toplantısında konuşuyor

Bir süredir çalışmaları devam eden Yeni Parti'nin kuruluş toplantısı Ankara'da yapılıyor.

Meral Akşener'in parti kuruluşunda yaptığı açıklama şöyle:

Değerli misafirler; öncelikle aranızda olmaktan duyduğum onuru 80 milyonla paylaşmak istiyorum. Bir Çarşamba sabahı bizi burada toplayan güce, ol deyince olduran güce, Allah’ın sana şükürler olsun.

Ankara’dan başlayarak yürüyen büyük milletim, Türkiye’nin her yerinden yollara düşen, mesele Türkiye ise, Türk milleti ise “çıkarız, yürürüz, geliriz” diyen kahraman dava arkadaşlarım;

Siz iradelisiniz, siz inançlısınız, siz imanlısınız! İnançlı insanlara, haklı insanlara Allah yardım eder. Biliyorum ki bizlere de yardım edecek inşallah.

Ülkemiz bir asrı aşkın çok partili siyasal hayata sahiptir. Milletimiz bu süre zarfında karşılaştığı bütün sorunları hep milli irade ile aşmıştır. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu toprakların ikinci defa vatan kılınmasında milli iradeyi esas almışlar, savaşı bile TBMM ile yönetmişlerdir.

1940’lı yıllara gelindiğinde Milli Şef dönemi ve talihsiz 1946 seçimleriyle toplumun gerisine düşmüş, zamanın dışında kalmıştır. Sadece 10 yıl sonra 1960 askeri darbecileri, kendilerini milli irade yerine koyarak siyaseti askıya almışlardır. Milletimiz demokratik tavrından sapmadan, bu otoriter kadroların tasarımını boşa çıkarmış, yeni bir parti iktidarıyla Türkiye’nin hızını kesen engelleri kaldırmayı başarmıştır.

12 Eylül 1980’de bu salonu şereflendiren birçok kişinin yakından bildiği 12 Eylül 1980’de siyasetin bir kere daha askıya alınmasına şahit olduk. Milletimiz aynı şekilde yapılan tasarımları çöpe atmış, yeni bir partiyi iktidara taşımış ve Türkiye’nin yolunu aydınlatmıştır.

Türk siyasetinde demokratik işleyiş 12 Eylül’de bozulmuştur. 2002 seçimleri milletimizin yolsuzlukluk, yasaklar olarak tanımladığı toplumsal sorunlarından çıkma arayışıdır. Bu arayış AKP’yi iktidara taşımıştır. Başlangıç yıllarında başarılı da sayılır. Ancak 2007’den sonra vizyonsuz bir güce dönüşmüştür.

Milletimiz yeni bir siyasi partiyle yeni bir iktidarla yola devam edeceğini açıkla beyan etmektedir.