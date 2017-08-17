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Meral Akşener, Abdüllatif Şener ve Haşim Kılıç'a teklif götürdü

MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener'in Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener'e teklif götürdüğü iddia edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
Meral Akşener, Abdüllatif Şener ve Haşim Kılıç'a teklif götürdü

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in, kuracağı yeni parti için eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu ve Abdüllatif Şener'e teklif götürdüğü öne sürüldü.

Ortaya atılan iddiaların üzerinden 1 günü aşkın süre geçmesine rağmenHaşim Kılıç'tan yalanlama gelmedi. Kulislerde Haşim Kılıç'ın, Akşener'in teklifini kabul ettiği konuşuluyor.

Ümit Özdağ, partinin 'milli merkez' çizgisinde olacağını belirtti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
  1. Meral Akşener
  2. Haşim Kılıç
  3. Osman Pamukoğlu
  • HTHT15 dk önce
    Vatan hainleri tutuklanıyor. Meral hanımın hakkında fezleke bile yok, FETÖ cü olsa çoktaan tutuklanırdı. Vatana ihanet görmek isteyenler ege adalarına, Suriyenin kuzeyine, sarıya boyanmış PYD işgaline uğramış haritaya, yeni güney komşumuz İsraile baksın.
  • şükrü onukşükrü onuk33 dk önce
    Latife latif gerek, şöhrete Haşim gerek.
  • hrnhrn33 dk önce
    Bütün münafıklar toplandı toplandıRTErdogan hepsini hooplattı hoplattıTaklaya az kaldı
  • yusufyusuf1 sa önce
    İnşaallah doğrudur bu haber.Millet görsün bakalım kimlerin ne olduğunu kime hizmet ettiklerini hadi bakalım hayırlısı
  • MM1 sa önce
    Bunlara oyverenler vatan haini bir insanda akili fikirli olmasi lazim bu kadinin kocasina bile yani aylesine hayri yok memlekede nasil olsun zavalilar.
  • NetNet1 sa önce
    Baştan fiyasko.bu millet kör değil.pamukoğlu nunda şenerinde zihinsel ve bedenenbu ülkeye bir fayda verecek kapasitede olmadığını bilir.oyun başlamadan bitti.Nokta
  • osmanlı soyuosmanlı soyu1 sa önce
    ya bunlar çok akıllı, yada milleti kendileri gibi sanıyorlar.
  • Uğur Uğur 1 sa önce
    Muhteşem hepsi birbirinden değerli millet sabırsızlıkla bekliyor
  • Dursun yilmaDursun yilma1 sa önce
    Ne kadar kasar hırsız varsa topla hepsini
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    FETÖ nün Başbakan adayı Maral, sana ve B. Arınç a ne zaman sıra gelecek, sabırla bekliyoruz.
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