Meral Akşener, Abdüllatif Şener ve Haşim Kılıç'a teklif götürdü
MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener'in Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener'e teklif götürdüğü iddia edildi.17 Ağustos 2017 Perşembe 13:36
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in, kuracağı yeni parti için eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu ve Abdüllatif Şener'e teklif götürdüğü öne sürüldü.
Ortaya atılan iddiaların üzerinden 1 günü aşkın süre geçmesine rağmenHaşim Kılıç'tan yalanlama gelmedi. Kulislerde Haşim Kılıç'ın, Akşener'in teklifini kabul ettiği konuşuluyor.
Ümit Özdağ, partinin 'milli merkez' çizgisinde olacağını belirtti.
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HT15 dk önce Vatan hainleri tutuklanıyor. Meral hanımın hakkında fezleke bile yok, FETÖ cü olsa çoktaan tutuklanırdı. Vatana ihanet görmek isteyenler ege adalarına, Suriyenin kuzeyine, sarıya boyanmış PYD işgaline uğramış haritaya, yeni güney komşumuz İsraile baksın. şükrü onuk33 dk önce Latife latif gerek, şöhrete Haşim gerek. hrn33 dk önce Bütün münafıklar toplandı toplandıRTErdogan hepsini hooplattı hoplattıTaklaya az kaldı yusuf1 sa önce İnşaallah doğrudur bu haber.Millet görsün bakalım kimlerin ne olduğunu kime hizmet ettiklerini hadi bakalım hayırlısı M1 sa önce Bunlara oyverenler vatan haini bir insanda akili fikirli olmasi lazim bu kadinin kocasina bile yani aylesine hayri yok memlekede nasil olsun zavalilar. Net1 sa önce Baştan fiyasko.bu millet kör değil.pamukoğlu nunda şenerinde zihinsel ve bedenenbu ülkeye bir fayda verecek kapasitede olmadığını bilir.oyun başlamadan bitti.Nokta osmanlı soyu1 sa önce ya bunlar çok akıllı, yada milleti kendileri gibi sanıyorlar. Uğur 1 sa önce Muhteşem hepsi birbirinden değerli millet sabırsızlıkla bekliyor Dursun yilma1 sa önce Ne kadar kasar hırsız varsa topla hepsini Yunus 161 sa önce FETÖ nün Başbakan adayı Maral, sana ve B. Arınç a ne zaman sıra gelecek, sabırla bekliyoruz.