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Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, memleketi İzmit'te esnafı ziyaret etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:57
Meral Akşener memleketinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TEM Otoyolu İzmit gişelerinde partililer tarafından karşılandı.

İzmit kent merkezinde "Cumhurbaşkanı Akşener", "Türkiye'nin gururu Akşener" sloganlarıyla karşılanan Meral Akşener, Kapanönü Sokak'ta esnafı ziyaret etti.

Akşener esnafla birlikte simit ve kaşar peyniri yiyerek, çay içti. Akşener, ardından burada bulunan boyacıya ayakkabısına fırça attırdı. Boyacı Mustafa Gürtay'a Akşener'in yanındaki partililer 150 lira verdi. Akşener ardından partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Memleketi? Memleketi? 1 sa önce
    izin almış mı
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