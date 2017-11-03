Meral Akşener siyasi ittifaka yeşil ışık yaktı
İYİ Parti adı altında bir oluşumla hareket etme kararı alan FETÖ destekli Meral Akşener, diğer partilerle ittifaka yeşil ışık yaktı.03 Kasım 2017 Cuma 08:11
İYİ Parti adı altında bir siyasi oluşum hareket eden Meral Akşener, açıklamalarda bulundu. “Başka bir partiyle ittifak yapar mısınız” sorusuna cevap veren Akşener, “Hayır yapmayız diye bir tavrımız yok” dedi.
“Artık kimsenin oyu çantada keklik değil. Siyasetçi sandalye değil, ayakkabı eskitecek” ifadelerini kullanan Akşener, son anket sonuçlarına değinerek, “Erdoğan’dan sonra siyasette en çok anket yaptıran şahıs benim” sözleriyle değindi. En önemli mesajlarından biri, parlamenter sisteme dönme hedefiydi: “Bu seçime katılmak durumundayız. Ancak kazandıktan sonra değiştireceğiz.” şeklinde konuştu.
Hürriyet