Meral Akşener siyasi ittifaka yeşil ışık yaktı

İYİ Parti adı altında bir siyasi oluşum hareket eden Meral Akşener, açıklamalarda bulundu. “Başka bir partiyle ittifak yapar mısınız” sorusuna cevap veren Akşener, “Hayır yapmayız diye bir tavrımız yok” dedi.

“Artık kimsenin oyu çantada keklik değil. Siyasetçi sandalye değil, ayakkabı eskitecek” ifadelerini kullanan Akşener, son anket sonuçlarına değinerek, “Erdoğan’dan sonra siyasette en çok anket yaptıran şahıs benim” sözleriyle değindi. En önemli mesajlarından biri, parlamenter sisteme dönme hedefiydi: “Bu seçime katılmak durumundayız. Ancak kazandıktan sonra değiştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Hürriyet