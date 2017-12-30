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Engin Ardıç'tan bomba Meral Akşener yorumu

Gazeteci Engin Ardıç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili bomba bir yorumda bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
Engin Ardıç'tan bomba Meral Akşener yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İkinci tura kaldığı zaman CHP adayını destekleyebiliriz" sözleri tartışılıyor. Mizah ustası yazar Ergin Ardıç, "Ablanız ağız değiştirdi" başlıklı köşesinde Akşener'in işte bu sözlerini yorumladı. Ardıç, "Ee, hani ne oldu o atmalar tutmalar, hani o dağları duman gibi saran korku, o "sinerjiler" minerjiler, o Allah'ın izni, o seçmenin teveccühü?" diye sordu. İşte o yazıdan bir bölüm:

HEM CUMHURBAŞKANLIĞINI HEM DE İKTİDARI ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

"Hem cumhurbaşkanlığını hem iktidarı alacağını söylemişti... Belki dil sürçmesi. Belki böbürlenme gayreti. Belki, cumhurbaşkanından ayrı ikinci bir de "iktidar odağı" olacağını sanıyor, onu da almayı umuyordu! Belki iktidarın "eskisi gibi" mecliste oluşacağını sanıyordu.

Belki son değişiklikleriyle anayasayı okumamış, belki eski düşünce kalıplarından (birçok muhalif gibi) kurtulamamıştı. Öyle ya da böyle, artık farklı düşünüyor. "Alacağız" demiyor, diyemiyor! Ayakları suya erdi, yere değdi. Hem de çabucak, birkaç gün içinde. "İkinci tura kaldığı zaman CHP adayını destekleyebiliriz" dedi.

HANİ NE OLDU O ATMALAR TUTMALAR

Tabii lafı yuvarlıyor, kesin konuşmaktan kaçınıyor, "destekleyebiliriz" diyor. Ama cümlesini Türkçe'ye tercüme edince ortaya şu çıkıyor:
"İyi Parti adayının birinci tur şansı yoktur!" Tercümeyi biraz daha yürütelim: "Üstelik ikinci turda da şansım olmayacaktır, olsaydı CHP adayı hakkında böyle konuşmazdım..." Ee, hani ne oldu o atmalar tutmalar, hani o dağları duman gibi saran korku, o "sinerjiler" minerjiler, o Allah'ın izni, o seçmenin teveccühü? Oyunun yüzde 6 olduğunu da kabul etti. "Ülkücülüğüm devam ediyor" dedi. CHP hesapça solcu ya, solcu adayı destekleyen ülkücü ablaya kaç ülkücü oy verecek, hele bir görelim.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  1. Meral Akşener
  2. Engin Ardıç
  3. CHP
  • ikraikra5 dk önce
    Bunlarin acigini,yalanini bulsanda,yuzune vursanda birdir..onun icin bunlara en buyuk tokat hic haberini yapmamaktir..haberini yaptikca nane saniyorlar kendilerini..karsimda rakip yok ki savunma yapayim..basbakan olacaaaak..mis..
  • HakikatHakikat9 dk önce
    Secim zamani cok eglenceli gececek
  • AA12 dk önce
    Ya bu şarlatan ne ülküçü olçak fetonun ve abdenin hesabına çalişan bir hayindir
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