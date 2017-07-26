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'Meral Akşener bir Gladio kraliçesidir'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'le ilgili 'Kontrgerilla veya Gladio'nun kraliçesi' ifadesini kullandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:11
'Meral Akşener bir Gladio kraliçesidir'

İşte Perinçek'in ifadeleri:

"PKK'nın dahil olduğu bir bileşimin içinde Meral Akşener de kendisini dahil etti. Sizin söylediklerinizin hepsini ben şöyle özetleyim: Meral Akşener kontrgerilla veya Gladio'nun kraliçesi. Çiller Özel Örgütü adlı kitabımda yer alan şemanın içinde vardır. Bugünkü o yürüyüş içinde PKK ve FETÖ'nün yanında kol kola yer alması da Akşener'in bir Gladio kraliçesi olduğunun göstergesidir."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:11
  1. Meral Akşener
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