İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vererek, "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun." dedi.

18 Haziran 2017 Pazar 01:07
Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Hayat Lokantasın’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum kararını ve politikalarını eleştirerek, "Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var. Referandumdan sonra terörün biteceği söylenmişti. Referandumun ardından bugüne kadar 63 şehidimiz var. Bu günlerin sorumlusu Sayın Devlet Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?, Türkiye'yi getirdiğiniz yerden hiç üzüntü duymuyor musunuz'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adelet' yürüyüşüne de değindi. Akşener, ''Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:07
  1. Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın
  2. meral akşener
  3. kemal kılıçdaroğlu
  • Dursun yilmazDursun yilmaz2 sa önce
    Bu ülkede fazladan luz7msuz yaşayan yaratik
  • suleyman suleyman 5 sa önce
    hiç şaşırmadımbu hainden bu beklenir
  • memomemo7 sa önce
    ne o gız ben bışbakan olcammm ben bışbakan olcammm derken bışbakanlık kesmedide şimdide cumbaşkanı mı olcannnnn ............kenarııı
  • Galip BarutGalip Barut7 sa önce
    Deniz baykal daha verimlidir.ona göre abıla.bak adam medyatik hemide.demedi deme.kaset işide var ama ona dikkat et.
  • selimselim12 sa önce
    Bunların hiç birinin yalandan bile olsa pkk ya pyd ye dhkpc ye deaşa'a silah verip üzerimize salan ülkeleri kınadığını gören duyan varmı?.
  • abdoabdo14 sa önce
    hiç gülesim yoktu. kelin macunu olsa önce kendi kafasına sürermiş. bu karı hem kel hem fodul. kalkmış kendini unutmuş amundaroğluna teşvik vermeye çalışıyor duayla. köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. vatan hainleri aç köpek bunlar.
  • AhmetAhmet14 sa önce
    Eeee! Yurtta sulh sloganının ortağı. Nerede Türk Adaleti
  • Vatandaş Vatandaş 14 sa önce
    Hainler.
  • sefersefer14 sa önce
    Az önce 5-6 kez ekranda gözüme ilişti din iman kitap kuran diyen evrim teorisi karşıtı hocanın canlı yayın sırasında kırmızı sirke veya şarap şişelerinin de ekrana dönedöne gösterilmesi harbiden tuhaf geldi bana mübarek ramazanda
  • YILDIRAY KALAYCIYILDIRAY KALAYCI14 sa önce
    Allahtasenin beyin gücünü artırsın yoksa bu ömrü zor tamamlarsın bu kafayla.....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti