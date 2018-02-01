Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meral Akşener AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifaka ilişkin açıklamada bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:51
Meral Akşener AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakı değerlendirdi. Akşener, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın kendi açıları tarafından bir sakıncası olmadığını bildirerek, "Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. 'Milli ve yerli' geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:51
  1. Meral Akşener
  2. MHP
  3. AK Parti
  • milletmillet1 sa önce
    nesin yerli misin?15 temmuzda başkan olacak biri yerli mi?
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Vatanın selametinin esas olduğu şu zamanda, sen gavurun kılıcını sallarsan "Yerli ve Milli" olamazsın tabiki. Anladın mı Maral.
  • cihangircihangir1 sa önce
    Şu seçimler yapılsa da sende bi kaybolsan Allahın izniyle
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
  1. Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
  2. Muharrem İnce itiraf etti: Başarı..
  3. Barzani'nin maaşlarını ödeyecekler
  4. Trump'a bir şok daha... O isim istifa..
  5. 7 OHAL KHK'sı Meclis'te kabul edildi
  6. 'Filistin topraklarında 'Apartheid'..
  7. Hedefleri Gazze'yi bombalamak
  8. Yahudiler bu noktaya her an saldırabilir
  9. Türk Halk Müziği'nin acı kaybı
  10. ABD askeri İncirlik'te bayrak yaktı!
  11. Bu bebek Soçi anlaşmasını henüz duymadı
  12. 2018 Ocak ayı transfer dönemi sona..
  13. Almanya Kudüs kararını verdi
  14. Katar: Saldırılara karşı ''sıkı''..
  15. Mesajla para gönderme dönemi başladı
  16. Korkunç açıklama geldi... Birkaç ay..
  17. Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
  18. Konyaspor'un harcadığı rakam belli oldu
  19. Mehmetçik pankartı taşımayan Amed'in..
  20. ÖSO askerleri Türkiye'ye getirildi
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor