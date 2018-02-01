Meral Akşener AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakı değerlendirdi. Akşener, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın kendi açıları tarafından bir sakıncası olmadığını bildirerek, "Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. 'Milli ve yerli' geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum" diye konuştu.