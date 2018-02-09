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Meral Akşener'den komik sözler: AK Parti'nin oyları...

FETÖ iddiaları ile gündemden hiç düşmeyen Meral Akşener, AK Parti oylarının büyük bölümün kendi partisi İYİ Parti’ye kayacağına iddia etti.

09 Şubat 2018 Cuma 16:03
Meral Akşener'den komik sözler: AK Parti'nin oyları...

FETÖ iddiaları ile sürekli gündeme gelen Meral Akşener, partisinin oy oranlarının sorulması üzerine, “Benim ilgilendiğim alan, 2001'de bu tarafa kaymış 15 puanlık yani yüzde 30'luk ya da 47'nin 15'nden oy almak. Şeytanlaştırılmaya çalışılabilirim ama sahada bir vicdanın olduğunu biliyorum. İsim isim vereyim şaşırırsınız. Herkesin bugün olduğu gibi masa altından telefon etmedi dönemlerde, herkesin omzunda elim var. Bu da bir vicdanı getiriyor. Onun için kim şeytanlaştırırsa şeytanlaştırsın, tutmadığını düşünüyorum. Ak Parti'den İYİ Parti'ye kayacak başlangıç için söylediğim 15 puan yani yüzde 30-32-35 arasındadır" cevabını verdi. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:03
  1. Meral Akşener
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • kalelikaleli23 dk önce
    çok itici hırslı bir tip.kendi gibilerden oy alır.
  • MilletMillet40 dk önce
    Bu maşa kendisini darı ambarında zannediyor .Görürüz bakalım . Bu millet soytarılara gavur uşaklarına pirim vermez
  • Duran DemirDuran Demir1 sa önce
    Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmışcanında neler istiyor ABD belki verir bu millet sana zırnık vermez
  • CelalettinCelalettin1 sa önce
    Yalandan kim ölmüşş.Çok komiksinbe kadınnnn
  • bekirbekir1 sa önce
    Sen düşler aleminde gezme fetonun kriptosu
  • ABDABD1 sa önce
    sendemi rüya görmeye başladınvah vah
  • muradmurad1 sa önce
    Hadi ordan k.....ın pırpırlısı.
  • FarukBalFarukBal1 sa önce
    Akpnin oyları MHPyekayacak SizhiçsavaşaRabizişaretiyaparak giden gördünüzmü.ç Göremessiniz Savaşa gidenler hep BozkurtTürklerdir.
  • FATİHFATİH1 sa önce
    VATANINI SEVEN,AY YILDIZLI BAYRAĞINISEVEN MİLLİTETÇİLER SANA OYVERMEZ.....................
  • İbrahimİbrahim2 sa önce
    Meralhanım..... üşütenler bu şekilde abuk subuk konuşurlar.
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