Meral Akşener'den komik sözler: AK Parti'nin oyları...

FETÖ iddiaları ile sürekli gündeme gelen Meral Akşener, partisinin oy oranlarının sorulması üzerine, “Benim ilgilendiğim alan, 2001'de bu tarafa kaymış 15 puanlık yani yüzde 30'luk ya da 47'nin 15'nden oy almak. Şeytanlaştırılmaya çalışılabilirim ama sahada bir vicdanın olduğunu biliyorum. İsim isim vereyim şaşırırsınız. Herkesin bugün olduğu gibi masa altından telefon etmedi dönemlerde, herkesin omzunda elim var. Bu da bir vicdanı getiriyor. Onun için kim şeytanlaştırırsa şeytanlaştırsın, tutmadığını düşünüyorum. Ak Parti'den İYİ Parti'ye kayacak başlangıç için söylediğim 15 puan yani yüzde 30-32-35 arasındadır" cevabını verdi.