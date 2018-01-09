Merakla bekleniyordu! Baştan aşağı yenilendi

Honda Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden önce satışına başlayacağı Jazz'da ayrıca Dynamic adı verilen yeni bir donanım seviyesine de yer veriliyor.



Daha sportif bir tasarıma kavuşan yeni Honda Jazz, yakıt verimliliği ve yüksek sürüş keyfini bir arada sunan 130 HP gücünde yeni bir motor seçeneğine de kavuştu. Jazz'da 130 HP güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.







Yenilenen ön tamponda daha keskin hatlar dikkat çekerken, havalandırma ızgaralarının çevresindeki belirgin konturlar daha agresif ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor.













