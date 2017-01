Merakla beklenen o anket açıklandı

42 ilde yapılan araştırmasının sonuçlarına göre, her 4 kişiden 3'ü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Teröre en fazla destek veren ülkenin ise ABD olduğu kanaati hakim. ABD'yi İsrail ve AB takip ediyor.



Kamuoyu yoklamaları ve seçim anketleri alanında faaliyet gösteren A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ün Milliyet gazetesinde yer alan ve Aralık 2016'da 3 bin 35 kişiyle yaptıkları araştırmasına göre, halkın büyük çoğunluğu terör örgütlerinin "arkalarında bir takım güçlerle hareket ettiğine" inanıyor. Sorulara parti aidiyetiyle yanıtlar verildiğini vurgulayan Adil Gür, buna rağmen terör ve arkasındaki güçler konularında ortak yanıtlar geldiğini anlattı.



'Terörün arkasında başka güçler var' diyenler yüzde 76



Soru: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. “Sizce bu terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?"



Terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütlerinin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı %24.0'tür. Halkın %76.0'sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.

- Terör örgütlerinin arkasında bir takım güçler olduğunu düşünenler genel ortalamanın biraz daha üzerinde erkekler. Kadınların yüzde 27.2'si terer öğütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde yüzde 20.8 civarında.



Kadınların yüzde 72.8'i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79.2 kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine çıkmakta.



- Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin %81,4'ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünmektedir.

İlkokul mezunları arasına terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29.8 iken, arkasında bayka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.2 civarında.



Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21.7'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78'.3'ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.



Lise de bu rakamlar yüzde 22.7'ye 77.3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18.6, arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81.4 civarında oldu.



- Kürt vatandaşların %66,3'ü de terörün arkasında başka güçler var demiştir. Türkler arasında terör örgütlerini saldırılarını kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 23.1 iken Kürt vatandaşlar arasında bu oran yüzde 31.7 düzeylerinde seyrediyor.



Terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğu konusunda ise Türkler yüzde 76.9 oranla hemfikirken, bu oran Kürt arasında da yüzde 68.3 civarında.