Merakla beklenen bayram tatilinde son durum

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan esnaf ve sanatkarların uyum yeteneğinin arttırılması projesi kapsamında düzenlediği toplantıya katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkçi:Suriyedeki iç savaş nedeniyle Kilis üzerinden Mekkeye gidecek Suriyeli hacıların Antakya Havalimanından 24 Ağustosta çıkışlarının yapılacağını açıkladı. Tüfenkci: "Suriyeli hacıların Antakya Hhavalimanımızdan 10 Ağustos 2017de başlayıp 24 Ağustos 2017de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır. Suriyeden Türkiyeye hacca gitmek için gelen arkadaşlarımız var, onların çıkışları da Antakya Havaalanına 10 Ağustosta ulaşıyor, 24 Ağustosta sona eriyor" dedi. Türk vatandaşlarının geçiş yapamadığı, ancak insanı yardımın gönderilip kontrollü olarak ticaretin yapıldığı Suriye sınırında bulunan Cilvegöz Sınır Kapısının karşısındaki kapıyı terör örgütünün ele geçirdiğini ve ticareti yavaşlattığını belirten Tüfenkci şunları söyledi: "Suriye kapılarımızdan birisi olan Cilvegözü kapısının karşı kapısının özellikle bizimde terörist bir grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Bildiğiniz gibi Suriyeye bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. O da on, on beş gün içerisinde düzelecektir.

BAYRAM TATİLİNİ BAKANLAR KURULUNDA KONUŞACAĞIZ

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna ise Bakan Tüfenkci, Bakanlar Kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır." diye yanıt verdi.





