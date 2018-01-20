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Merakla beklenen açıklama geldi! Darbeci Sisi...

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 09:46
Merakla beklenen açıklama geldi! Darbeci Sisi...

Başkent Kahire'de düzenlenen "Vatan Hikayesi" adlı üç gün süren konferansın kapanış konuşmasında Mısır halkına seslenen Sisi, "Onayınızı tekrar almak için Cumhurbaşkanlığı ikinci dönem adaylığımı kabul ediniz. Seçimlere yüksek oranda katılım olmasını temenni ediyorum" dedi.

Seçimlerin ana temasının "özgürlük, şeffaflık ve adaylara eşit fırsat" olacağını söyleyen Sisi, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince emanetin sorumluluğunu taşıdığını ve kendisine verilen emaneti korumak için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında vatan için canını vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "iktidar ve koltuk peşinde olmadığını" bundan sonra da olmayacağını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca yolsuzluk yapanların cumhurbaşkanlığı koltuğuna yaklaşmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Sisi, şunları kaydetti:

"Tercihlerinize dikkat edin. Oylarınızı hak edenden başkasına vermeyin. Siz yeni cumhurbaşkanına geleceğinizi ve çocuklarınızın geleceğini teslim edeceksiniz. Eğer yolsuzluğu engelleme imkanım olsaydı, engellerdim. Yolsuzluk yapanları biliyorum. Yolsuzluk yapanların, cumhurbaşkanlığı koltuğuna yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Susmayacağım. Çünkü Allah beni hesaba çekecek."
Sisi, 2014 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle göreve gelmiş, ikinci dönem adaylığı konusunda açıklama yapmayarak, "üçüncü dönem için aday olmayacağını" kamuoyuna daha önce deklare etmişti.

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan seçimler için yarın adaylık başvuruları başlıyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 09:46
  1. Vatan Hikayesi
  2. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi
  • ihsanihsan58 dk önce
    ihvana müslüman alimler birlişğine terörist diyen müslüman değil münafıktır....
  • naso 2023naso 20231 sa önce
    seninde defterin dürülür birgün...
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Abd ve Emperyalistlerin adayı normal!! Senin de sonun yakın Firavun torunu
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Allah senin zaten hesabini bergen katilmisirli mahvettiniz hall perisan ettin etin kilosu 130 140lira Allah seni bildigi gibi yapsin
  • RabiaRabia1 sa önce
    Oyları zorla bana verin Yoksa tız kelleleri vurula
  • HassoHasso1 sa önce
    Bu sisi yahudisini mısır halkı daha ne kadar orada tutacak
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