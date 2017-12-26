Merak uyandıran görüntü! Türkiye genelinde görüldü...

İstanbul Esenyurt, Şırnak, Gaziantep, Hatay, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da aynı saatte çekilen benzer görüntüler kafaları karıştırdı ve büyük merak uyandırdı.

Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.