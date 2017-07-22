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'Menez sakatlığını gizledi' iddiası

Antalyaspor'un 6 milyon euroyu bulan bir maliyetle transfer ettiği Fransız futbolcu Menez'in sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği iddia edildi. Kulüpten ameliyat için izin alan 30 yaşındaki oyuncunun ülkesine gittiği belirtildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
'Menez sakatlığını gizledi' iddiası

Yeni sezon için yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, Jeremy Menez’de ise büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı.

Kasık sakatlığını gizlemiş

Fanatik'te yer alan habere göre kırmızı-beyazlı takımın Bordeaux’tan büyük uğraşlar vererek takıma kazandırdığı oyuncunun pubis (kasık fıtığı) sakatlığı olduğu ve bunu gizlediği belirtildi.


Ameliyat olmak için ülkesine gitti

Antalyaspor’la yıllığı 1.5 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan, kulübüne de ödenen bonservisle birlikte toplamda 6 milyon euroyu bulan bir maliyetle gelen yıldız ismin, daha topa bile dokunmadan ikinci idmanında yapılan düz koşuda kasığında ağrılar bulunduğunu belirtip ameliyat olması gerektiğini ilettiği ve izin isteyerek ülkesine gittiği ifade edildi.

Yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek

Antalyaspor'un ameliyat olacak oyuncudan; tedavi süreci ve yeniden form tutması gerektiği için yaklaşık 3 ay gibi bir süre faydalanamayacağı aktarıldı.

Fransa'da son 4 maçta oynamamıştı

Oyuncunun geçen sezon Fransa Ligi’nde kasık sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamadığı ve ardından da tatilde bir ay dinlendiği için yapılan sağlık kontrollerinde bu durumun belirlenemediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
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  3. Fransa
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