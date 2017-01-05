Menenjit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Menenjit nedir?

Menenjit, beyin ve omuriliği saran koruyucu zarların iltihaplanması sonucu meydana gelen bir hastalık türüdür. Bakteriyel menenjit yakın temasta bulunan insanlar arasında bulaşıcı olabilir. Virüs menenjit ise bakteriyel menenjite oranla daha hafif belirtiler gösterir. Hasta genellikle 5-14 gün içerisinde iyileşebilmektedir. Menenjit tedavi edilmediği takdirde sağırlık, dikkat eksikliği, yorgunluk, hareket kısıtlılığı, davranış, kişilik ve koordinasyon bozuklukları gibi problemlere yol açabilmektedir.

Menenjit belirtileri nelerdir?

- İştahsızlık

- Nöbet geçirme

- Parlak ışığa karşı hassasiyet

- Kas ve eklem ağrıları

- Yüksek ateş

- El ve ayakların soğuk olması

- Titreme

- Mide bulantısı

- Boyun tutulması

- Baş ağrısı

- Kusma

- Zihin bulanıklığı

- Sinirlilik hali

- Uyanmada zorluk çekme

- Halsizlik

- Nöbet geçirme

- Ciltte döküntü, kızarıklık ve morarma (Her zaman görülmeyebilir)

- Nefes almada zorlanma

- Boyun sertliği

Menenjit nasıl teşhis edilir?

Doktor, hastanın beyin omurilik sıvısından örnek alarak incelemelerde bulunur. Buna ek olarak iltihabın beyinde herhangi bir hasara neden olup olmadığını görebilmek için bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Ayrıca kan testide istenebilir. Bu sayede hastalık tespit edilir.

Menenjit nasıl tedavi edilir?

Bakteriyel menenjit hastanede tedavi gerektirir. Hastanın durumu çok ciddi ise yoğun bakıma alınabilir. Menenjite yol açan bakterinin temizlenmesi için hastaya antibiyotik verilir. Antibiyotik tedavisi ağız yoluyla veya damar yoluyla yapılabilir. Ek olarak hastaya serum bağlanabilir, oksijen takviyesi uygulanabilir. Beyinin çevresinde oluşan şişliğin azaltılması için de streoid ilaçlar kullanılabilir. Eğer antibiyotik tedavisi başarılı olursa hasta genellikle 1 hafta süresince hastanede tutulur. Kişinin durumuna göre hastanede kalma süresi uzayabilir. Viral menenjit ise bakteriyel menenjite oranla daha hafif belirtiler gösterir. Bu nedenle kişi genellikle evinde tedavi edilir. Hastaya iyi dinlenmesi önerilir.

Tedavide geç kalınması kalıcı hasarlara yol açıyor?

Erken tedavi olan kişilerde hastalık hasar bırakmadan iyileşebilir. Fakat sorunun geç teşhis edilmesi durumunda sağırlık, dikkat eksikliği, yorgunluk, hareket kısıtlılığı, davranış, kişilik ve koordinasyon bozuklukları gibi problemler ortaya çıkabiliyor.

Tedavi sonrası yaşanan problemler

Menenjit olan çocuklarda yatak ıslatma, kabus görme, uyku bozuklukları, sinirlilik hali, dışlanmış hissetme ve mutsuzluk gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda psikolojik destek almak gerekebilir.