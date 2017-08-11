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Menderes’i mutlu edecek rakamlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes merkezindeki eskiyen, kaçaklara neden olan 40 yıllık boruları, 191 kilometre uzunluğunda ve yatırım maliyeti yaklaşık 25 milyon TL olan basınca dayanıklı borularla değiştiriyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
Menderes’i mutlu edecek rakamlar

Menderes, ihtiyaç duyduğu sağlıklı içme suyu alt yapısına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımıyla kavuşuyor. İlçe merkezindeki Altıntepe, Barboros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki 40 yıllık borular, basınca dayanıklı borularla yenileniyor. 24.4 milyon liralık yatırım kapsamında, 160 kilometre şebeke ve 31 kilometre iletim hattı olmak üzere toplam 191 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşenecek.

İZSU bu yatırım kapsamında, Çileme ve Oğlananası bölgesi ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden ilçe merkezine ilave su aktaracak iletim hattı çalışmalarını da yürütüyor. İlçenin Akçaköy ve Dereköy mahallelerindeki şebeke yenileme çalışmaları tamamlandı. Cüneytbey Mahallesi’nde 11 kilometre uzunlunda içme suyu borusu döşendi. Gölcükler Mahallesi’nde de içme suyu alt yapısının 6 kilometresi tamamlandı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, eski şebekeler nedeniyle su arızalarının ve su kayıplarının yaşandığı ilçede çalışmaların tamamlanması ile su sıkıntısının sona ereceğini söyledi. İmalat çalışmaları 2018 yılı Temmuz ayında bitirilecek.

Baştan sona yenileniyor

Öte yandan İZSU, ilçenin Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu, Kısıkköy, Çileme ve Efemçukuru’na su sağlayan kaynaklar ve kuyular ile depo arasında bulunan, eskiyen ve kaçaklara neden olan iletim hatlarını da baştan sona yeniliyor. Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu ve Kısıkköy’de bulunan eski içme suyu şebekelerini de yeni, basınca dayalı borularla değiştiriyor. Bu imalat çalışmaları da Eylül sonunda tamamlanacak. Toplam 79.3 kilometre uzunluğundaki şebeke yenileme çalışmaları 5.5 milyon liraya mal oldu.

Menderes ilçesindeki şebeke yenileme çalışmalarının startını, 2016 Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu vermişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 14:55
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  2. Gölcük
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  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  5. Aziz Kocaoğlu
  6. Menderes
  7. Akça
  8. Gazipaşa
  9. Kemalpaşa
  10. Karakuyu
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