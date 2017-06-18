Menderes ve Bayar'ın kartvizitlerini 42 yıldır saklıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Tadık, eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın da aralarında bulunduğu bazı siyasetçilere ait kartvizitleri 42 yıldır saklıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde inşaat işçisi olarak çalıştıktan sonra memleketi Turhal'a dönen ve engelli oğluyla yaşayan Tadık, cebinde sakladığı bazı merhum siyasetçilerin kartvizitlerini gözü gibi koruyor.

Tadık, ağabeyi Ali Tadık'ın 1958-1960 yıllarında Adalet Partisi ilçe yönetiminde bulunduğunu, daha sonra çalışmak için Almanya'ya gittiğini söyledi.

Ağabeyinin 1975 yılında vefatının ardından cenazesinin Türkiye'ye gönderildiğini belirten Tadık, ağabeyine ait bavulların içinden merhum Menderes ve Bayar ile Demokrat Parti döneminin TBMM Başkanı Refik Koraltan, İçişleri ve Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e ait ikişer kartvizit çıktığını anlattı.

Kartvizitleri o günden beri yanından ayırmadığını dile getiren Tadık, "Ağabeyim 1964 yılında Almanya'ya gidene kadar kartvizit biriktirmiş. Kartvizitler ağabeyimden bana kaldı. 42 yıldır bir kağıda sararak cebimde taşıyorum. Onlara gözüm gibi bakıyorum." dedi.

"Kartvizitleri müzeye bağışlamak istiyorum"

Tadık, İzmir'in Bornova ilçesinde 1980 yılında inşaatta usta olarak çalışırken bir kişinin kartvizitlere karşılık kendisine araba vermeyi teklif ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"37 yıl önce Bornova'da bu kartları birisine gösterdim. Bana, 'Bu kartvizitleri bize ver, şu arabayı sana verelim. Kartı bırak, arabayı al git.' dedi. Kabul etmedim. Bir daha da kimseye kartvizitleri göstermedim şimdiye kadar. Artık yaşlandım, kartvizitleri müzeye bağışlamak istiyorum. Tokat Müzesi'nden birisine vermek istediğimi söylemiştim. Onlar da istediler ama henüz götürmedim."